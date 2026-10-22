中国电信 2026 年三季度归母净利润 66.2 亿元同比下降 14.65%，5G 用户数 3.30 亿户

IT之家 10 月 22 日消息，中国电信今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：1210.89 亿元，同比下降 3.01%

归母净利润 ：66.2 亿元，同比下降 14.65%

扣非净利润 ：57.88 亿元，同比下降 17.04%

加权平均净资产收益率 ：1.41%

基本每股收益 ：0.07 元，同比下降 14.65%

稀释每股收益：0.07 元，同比下降 14.65%

AI 解读 本次中国电信 2026 年第三季度财报核心业绩低于市场预期。 公司主营业务说明 中国电信是中国领先的综合智能信息服务运营商，主要提供移动通信、固定通信、宽带接入、信息化应用等综合信息服务，同时积极推进云网融合、AI 服务等新兴业务布局。 本次财报核心亮点（2026 年第三季度 / 前三季度） 第三季度：实现营业收入 1210.89 亿元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 66.2 亿元，同比下降 14.65%；扣非归母净利润 57.88 亿元，同比下降 17.04%；基本每股收益 0.07 元。

前三季度：累计实现营业收入 3801 亿元，同比下降 3.59%；归属于上市公司股东的净利润 262.07 亿元，同比下降 14.84%；扣非归母净利润 232.77 亿元，同比下降 18.89%；经营活动产生的现金流量净额为 977.17 亿元，同比增长 11.92%。

用户发展方面：截至 2026 年 9 月末，移动用户数达到 44527 万户，较 2025 年 9 月末净增 662 万户；5G 网络用户数达到 33039 万户，较上年同期净增 2858 万户；有线宽带用户数达到 20149 万户，较上年同期净增 37 万户，用户规模持续稳步扩大。

战略推进方面：公司全面实施云改数转智惠战略，坚持以 Token 经营为主线，加快打造领先的 AI 服务商，Token 日调用量高速增长，推动「智云城市」加速落地，发布星辰超级智能体 TeleAgent，加快 AI 应用普及，用户规模持续拓展，不断打造企业转型发展新增长极。 未来展望 公司将持续向服务型、科技型、安全型企业转型，加速科技成果向现实生产力转化，促进新质生产力规模化发展，持续深化「五位一体」智能云体系建设，着力推动 Token 经营，以「智改」为核心进一步全面深化改革开放，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快建设世界一流企业。

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