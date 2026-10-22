江铃汽车：第三季度归母净利润 1.68 亿元，同比增长 922.92%

IT之家 10 月 22 日消息，江铃汽车 10 月 22 日公告，2026 年第三季度实现营业收入 94.24 亿元，同比增长 2.48%；归母净利润 1.68 亿元，同比增长 922.92%；基本每股收益 0.2 元。前三季度实现营业收入 287.86 亿元，同比增长 5.49%；归母净利润 9.07 亿元，同比增长 21.02%；基本每股收益 1.06 元。

IT之家从公告获悉，2026 年前三季度，该公司累计销售 285,285 辆整车，比去年同期上升 9.32%，包括 82,132 辆轻型客车、58,583 辆卡车、45,058 辆皮卡、99,512 辆 SUV。销售收入 287.86 亿元，比去年同期上升 5.49%。

2026 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 9.07 亿元，比去年同期增加 1.57 亿元，增加比例为 21.02%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加 2.84 亿元，增加比例为 60.83%；以上变化主要是由于去年第三季度公司控股子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司业务调整带来的递延所得税资产转回的影响。