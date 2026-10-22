南宁地铁通报 1 号线车厢冒烟系乘客充电宝自燃，无人员伤亡

IT之家 10 月 22 日消息，据南宁轨道交通官方通报，2026 年 10 月 22 日 9 时 30 分，南宁轨道交通 1 号线东盟商务区站下行 11205 次列车车厢内发生乘客随身携带的充电宝自燃冒烟的情况。本次事件未造成人员受伤、未造成设备损坏及线路运营延误，全线网运营秩序平稳正常。

IT之家附南宁轨道交通情况说明原文如下：

情况说明 2026 年 10 月 22 日 9 时 30 分，南宁轨道交通 1 号线东盟商务区站下行 11205 次列车车厢内发生乘客随身携带的充电宝自燃冒烟的情况。 事件发生后，车站工作人员第一时间响应，迅速开展列车清客、隐患排查等现场处置工作，将该充电宝移至站台安全区域进行处置，现场风险已完全排除。本次事件未造成人员受伤、未造成设备损坏及线路运营延误，全线网运营秩序平稳正常。 南宁轨道交通温馨提醒广大乘客：乘坐地铁时，请妥善保管好随身携带的电子产品，如遇设备发热、冒烟等异常情况，请第一时间告知工作人员，共同维护轨道交通出行安全。

据新京报今日报道，南宁地铁 1 号线一列车行至东盟商务区站时旅客携带物品起火，车站工作人员使用水基型灭火器将火扑灭，并将起火物品转移至站台。

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