商务部：截至 2025 年末，我国每个家庭平均拥有手机 2.5 部

IT之家 10 月 22 日消息，国新办今日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍推进“十五五”时期商务高质量发展有关情况。

会上介绍，我国居民消费正在由追求“量的满足”向“质的提升”转变。截至 2025 年末，我国每个家庭平均拥有手机 2.5 部、电视 1.1 台、冰箱 1.1 台、洗衣机 1 台。在“有没有”的问题已经解决后，大家自然更加关注“好不好”。

一方面，消费者更加注重商品和服务的质量，“既要花得值、更要买得对”；另一方面，不同消费群体需求呈现多样化、个性化、差异化特点。绿色、智能、健康等消费需求不断释放。例如，从智能手机到智能穿戴，再到当前火爆的人形机器人和外骨骼机器人，各类智能产品正在逐步走进千家万户。

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IT之家查询获悉，2026 年 1-9 月，国内市场手机出货量 1.89 亿部，其中，5G 手机 1.71 亿部，占同期手机出货量的 90.6%。

2026 年 9 月，国内手机上市新机型 45 款，其中 5G 手机 33 款，同比增长 43.5%，占同期手机上市新机型数量的 73.3%。2026 年 1-9 月，国内手机上市新机型 286 款，同比下降 28.1%，其中 5G 手机 174 款，同比下降 3.3%，占同期手机上市新机型数量的 60.8%。