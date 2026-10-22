非官方支持地区用户反馈 Xperia 系统更新后无法使用 5G 网络，索尼尚未回应

IT之家 10 月 22 日消息，据 Android Authority 今日报道，索尼似乎通过 2026 年 6 月的固件更新限制了部分 Xperia 手机在非官方支持市场使用 5G 网络的能力。

根据大量 Reddit 用户反馈，受影响设备包括 Xperia 1 V 及更新机型，涉及美国、加拿大、澳大利亚和多个欧洲国家地区。

部分用户表示，更新后手机仍可使用 VoLTE，但无法再连接 5G 网络，此前通过切换双卡双待（DSDS）功能并重启手机来恢复 5G 功能的方法也已失效。

索尼美国官网的 Xperia 1 V 软件更新记录显示，相关固件版本为 67.2.A.3.178，发布日期是 2026 年 6 月 29 日，更新说明仅提到安全补丁更新至 2026 年 6 月 1 日。

Reddit 上的多名用户在更新后反馈 5G 连接异常，受影响用户此前主要通过双卡双待（DSDS）设置绕过运营商配置限制。在部分市场，索尼 Xperia 由于缺少当地运营商所需的 5G 配置文件，因此手机即使具备 5G 硬件也只能使用 4G LTE 网络。这部分用户过去可以通过进入手机的隐藏测试菜单，关闭 DSDS 并重启设备，以恢复 5G 连接。

目前，部分用户在 Reddit 和 XDA 论坛分享了另一种恢复方法，涉及将 5G SIM 卡插入第二个卡槽、停用该卡槽、刷入特定日本版固件中的调制解调器文件，再重新启用 SIM 卡槽。IT之家提醒，这种方法涉及修改手机底层通信固件，操作不当可能导致设备无法正常工作，不适合缺乏刷机经验的用户尝试。

索尼尚未就此次 5G 连接问题作出公开回应。由于问题主要出现在进口机型上，且不同型号、固件版本和运营商环境下的表现可能存在差异，目前还无法确定所有受影响设备是否存在相同原因。

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