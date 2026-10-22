《广播电视和网络视听“十五五”规划》印发：到 2030 年，广电媒体全面挺进互联网主战场

IT之家 10 月 22 日消息，今日，国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》统筹广播电视网、交互式网络电视（IPTV）、互联网电视（OTT）和公众互联网四个业务层次，锚定“巩固提升广播电视、创新发展网络视听、融合聚合形成合力”三大工作方向，发挥“新闻 + 文艺”“内容 + 网络”的综合优势，推动广电视听行业改革突破、迭代升级。

IT之家注意到，《规划》提出，到 2030 年，广电视听改革创新取得重大突破，广电媒体全面挺进互联网主战场，广电视听有力服务经济社会发展，形成广播电视和网络视听统筹发展新格局。到 2035 年，广电视听数智化转型、高质量发展取得决定性进展，为建成文化强国提供有力支撑。

《规划》提出，电视服务和体验极简智能升级。以更优质、更简便、更友好为目标，推广普及一体化电视、插入式微型机顶盒及家庭综合智能终端。加快一体化电视标准化演进。创新电视大屏人工智能服务，发展便捷交互新模式和新场景应用。

广电公共服务提质增效。巩固拓展“双治理”成果，持续改善公共场所和农村地区看电视体验。以有线电视和直播卫星为重点，加快“户户通”由标清向高清超高清升级。丰富少数民族语言节目译配供给，鼓励主要少数民族地区高清节目通过直播卫星定向覆盖。推进广电公共服务标准化均等化建设。

广电 5G 网络优化提升。深化网络深度覆盖，向 5G-A 演进升级，适时启动 6G 建设和商用；推动广电 5G 网络与低轨卫星互联网融合，拓展手机直连卫星等新型应用。