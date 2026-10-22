利用酒店 Wi-Fi 发送约 48 万条钓鱼邮件，日本警方在酒店客房冰箱后发现隐藏电脑

IT之家 10 月 22 日消息，据 TomsHardware 今日报道，日本兵库县警方 10 月 15 日逮捕了一对外国籍夫妇。两人涉嫌利用酒店 Wi-Fi 发送钓鱼邮件，并被指控盗用他人信用卡。

据日本《神户新闻》、朝日电视台等媒体报道，警方在涉案电脑中发现约 48 万条钓鱼邮件发送记录，以及约 240 万个电子邮件地址。

报道称，涉案男子于 2025 年 5 月 15 日涉嫌伪装成酒店住客，将一台电脑藏在神户市一家酒店客房的冰箱后方，并将其连接至酒店 Wi-Fi，然后冒充信用卡公司发送钓鱼邮件，引导收件人访问钓鱼网站，从而获取其信用卡信息。

警方认为，邮件可能由其他人员远程操控涉案电脑发送。由于电脑使用酒店网络，相关邮件的网络信息指向酒店。直到有收件人联系酒店反映可疑邮件，工作人员才发现藏在冰箱后方的设备，并向警方报案。警方目前仍在调查这对夫妇是否独立实施相关行为，或是受其他人员指使。

除钓鱼邮件案外，该夫妇还涉嫌盗用他人信用卡信息购买商品。警方从二人住所查获了 74 部智能手机，调查发现二人涉嫌自 2024 年左右起使用他人信用卡信息购物，累计金额约 1,000 万日元（现汇率约合 42.3 万元人民币）。警方正在调查这些设备与相关交易的具体关联，以及是否存在其他受害者。

另外，二人涉嫌于 2026 年 1 月 1 日在神户市一家商业设施内，使用存有他人信用卡信息的智能手机购买包括羽绒服在内的 3 件商品，涉案金额约 47 万日元（IT之家注：现汇率约合 19,867 元人民币）。

日媒报道显示，警方尚未公布二人对相关指控的具体回应，并怀疑可能还有其他人员参与其中。目前，调查重点包括涉案电脑的远程操控者身份、信用卡信息来源，以及这对夫妇是否与更大规模的诈骗团伙存在联系。