倒计时 2 个月：Arc 浏览器 12 月停运，曾被视为“Chrome 最强颠覆者”

IT之家 10 月 23 日消息，以创新界面和生产力功能著称的 Arc 浏览器即将正式谢幕。The Browser Company 昨日（10 月 22 日）宣布，Arc 浏览器将于 2026 年 12 月 22 日停止服务，公司未来将把工程与安全资源全面投入 AI 浏览器 Dia。

Arc 曾因独特的设计语言、空间化标签管理和“少即是多”的浏览体验，在上线初期被全球主流科技媒体、硅谷投资圈以及科技播客等盛赞，并被贴上了“Chrome 最强颠覆者”、“Chrome 杀手”和“Chrome 终结者”等标签。

IT之家援引官方公告，此次关停采取分阶段推进：

即日起，用户已无法创建新的 Arc 账户；

11 月 23 日起，iOS 与 Android 端 Arc Search 的“Browse for Me”等 AI 功能将关闭，用户也无法再登录账户或同步标签页。

12 月 22 日，macOS 与 Windows 版 Arc 将彻底无法使用，Arc 账户同步停用，Android 版 Arc Search 也将从 Google Play 下架。

账户停用后，个人数据将在 30 天内删除。

The Browser Company 表示，在 AI 时代维持一款浏览器的安全成本不断上升，因此选择集中资源发展 Dia。Dia 定位为“AI 优先”的浏览器，将承接 Arc 的多项核心体验，包括侧边栏垂直标签页、Spaces（现更名为 Profiles）、固定标签组、文件夹与分屏浏览等；AI 功能则为可选服务。

对于老用户，公司提供了向 Dia 迁移的路径：密码、书签、扩展程序、浏览历史、Spaces、文件夹及标签组等数据可迁移至 Dia。用户也可在最终版 Arc 中导出数据，选择其他兼容浏览器。