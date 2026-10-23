通用汽车：目标让旗下最畅销皮卡和 SUV 实现“脱眼”自动驾驶

IT之家 10 月 23 日消息，据路透社 22 日报道，通用汽车计划将驾驶员无需注视路面的自动驾驶功能引入旗下最畅销、利润最高的大型皮卡和 SUV，希望通过软件和技术服务，为巨额研发投入开辟新的收入来源。

目前，不少辅助驾驶系统可以在特定条件下控制方向和车速，有些甚至允许驾驶员双手脱离方向盘，但驾驶员仍须时刻注意路况。

真正允许驾驶员将视线移开路面的自动驾驶系统仍不多见，这类系统通常只能在车辆频繁起步、停车的拥堵路段等有限区域内低速运行。

一些汽车行业高管认为，如果自动驾驶系统需要反复将驾驶控制权交还给驾驶员，就会面临复杂的安全和责任划分问题，而且未必能吸引足够多的消费者。

为此，通用汽车将为未来车型开发全新的底层软件架构，用于支持自动驾驶和其他数字化功能，并相信车主愿意为这些功能付费。

按照规划，新车将采用中央计算机统一处理各项功能，相当于为汽车配备一个大脑，使车辆能够像智能手机一样接收远程软件升级。在这方面，特斯拉、Rivian 及众多中国新势力领先于传统汽车制造商。

安德森自曝，他在通用汽车内部将这些新车称为“机器人”。“我们一直在思考如何让人们的生活变得更好…… 因为汽车能在你真正有需要之前，就知道你接下来需要什么。”

汽车研究公司 Telemetry 市场研究副总裁萨姆 · 阿布埃尔萨米德认为，要想与中国车企、特斯拉们竞争，通用汽车就必须让汽车成为能够不断升级软件的移动计算机，否则只会被竞争对手甩得更远。

汽车行业高管和分析师指出，传统车企的软件开发能力之所以落后，原因之一是长期依赖供应商完成大量开发工作。安德森介绍，通用汽车正在自主研发新的中央计算架构，以便更好地掌控车辆功能和软件升级。“只要能够掌控整套系统的软件，就能做更多以前做不到的事。过去汽车的数字连接分别掌握在不同供应商手里，这些事情根本无从谈起。”

软件业务也有望带来更高的利润。普华永道分析显示，汽车制造商卖车的平均利润率约为 10%，软件服务的利润率则可达 30% 至 40%。

瑞银上个月发布报告预计，通用汽车的数字业务收入将从今年的 32 亿美元（IT之家注：现汇率约合 214.02 亿元人民币）增长至 2036 年的 96 亿美元（现汇率约合 642.07 亿元人民币）。瑞银认为，通用汽车在数字化领域的潜力尚未受到充分重视，市场也低估了其价值。

通用汽车数字产品副总裁埃德 · 奈廷盖尔称，公司希望通过有吸引力的新功能吸引车主付费，而不是把车主过去一直享有的基本功能拿出来收费。