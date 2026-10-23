苹果新订阅机制：买多个应用会员席位，邀请朋友一起用

IT之家 10 月 23 日消息，苹果开发者官网昨日（10 月 22 日）发布公告，宣布 App Store 应用商店将于冬季面向普通用户上线“群组订阅”（Group Purchases）功能：一名用户可一次性购买多个订阅席位，并邀请家人、同事或团队成员使用同一项应用订阅服务。

IT之家附上官方介绍如下：

探索通过多席位购买扩大订阅用户群的两种新方法： 群组购买允许单个订阅者购买多个席位，并直接从你的 App 邀请其他用户； 批量购买则通过 Apple 商务和 Apple 校园教务管理进行，可将你的订阅呈现给大规模采购 App 的企业客户和教育机构客户。

根据苹果开发者页面，企业及教育机构的多席位批量采购（Volume Purchasing）功能已于 10 月 22 日上线，可通过 Apple Business 或 Apple School Manager 一次性购买订阅席位，并借助设备管理工具分配、增减席位。

面向普通群体的群组购买（Group Purchases）则计划于今年冬季推出；开发者可从 10 月 28 日起在沙盒环境中配置并测试相关功能。

不同于现有“家人共享”功能，群组购买更像是“拼团买会员”。例如，一个小团队可以共同购买笔记、设计、健身或 AI 工具类应用的订阅席位，由发起人付款后邀请成员加入，每位成员仍使用自己的 Apple 账户登录，便于管理和退出。

对开发者而言，苹果已在 App Store Connect 中默认开启多席位购买能力，但开发者仍可自行关闭，或分别控制其在 App Store、Apple Business 和 Apple School Manager 中的可用性。

目前苹果尚未公布具体上线日期、最低席位数及是否强制提供折扣。但从产品逻辑看，团购订阅可能改变用户购买应用服务的方式。