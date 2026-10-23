在么在么（原死了么）宣布升级为智能养老平台，2.0 系统上线定价 199 元 / 年

IT之家 10 月 23 日消息，此前一款名为“死了么”的 App 因直白的生存签到功能引发全网热议，也精准戳中了独居群体“怕出事、怕没人知”的普遍焦虑。今年 5 月，“死了么”App 被“收编”改名“在么在么”，用于独居、空巢老人监测，并率先在浙江杭州上城南星街道投入应用。

10 月 22 日，在么在么 App 官方宣布升级为智能养老平台；同时升级 2.0 系统“AIP 安全网”，定价 199 元 / 年。相较传统设备方案节省 80% 成本，使用率从传统方案的 5% 提升至 98%，基层工作人员效率提升 15 倍。

IT之家了解到，该方案无需老人手动打卡签到，全天候默默守护，自动识别长者居家安全状态，帮助街道社区工作人员及早发现风险、及时响应处置，用科技温暖守护每一位居家长者平安。

据南方都市报报道，在么在么 App 创始人吕功琛表示，在么在么 App 重点服务独居老人，软件系统分为 1.0 和 2.0，“1.0 系统 99 元 / 年，2.0 系统 199 元 / 年，由政府集中采购，独居老人可免费安装、使用”。

吕功琛介绍，在么在么 App 上线后一直收费，不过只面向政府收费，“独居老人可以免费安装、免费使用”。吕功琛表示，这些付费功能还未面向社会售出，“是以政府集中采购，协助老人集中安装的模式运作的”。目前，该 App 在浙江一带推广，“下一步，我们也在尝试往广东、山东、甘肃等地进一步推广。”

另据蓝鲸新闻报道，在么在么 App 的另一位创始人郭先生表示，2.0 系统无需老人手动打卡签到，会先询问用户并取得授权，之后系统根据手机移动、开关机、操作行为等数据进行分析。比如老人一天、两天都没有移动，手机也没有任何操作，就可能存在异常。

报道还称，目前这款应用已经有六七十万用户，公司已实现收支平衡并开始转向盈利，估值约 2 亿元。