微软 Win11 甩不掉 45 年“历史包袱”，盖茨称 Ctrl+Alt+Del 组合键是“错误”

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 22 日）发布博文，讨论称微软联合创始人比尔 · 盖茨曾多次公开表示，将 Ctrl+Alt+Del 用作 Windows 登录和安全操作入口是一个“错误”。

该媒体指出，这个三键组合诞生于 45 年前（1981 年），在 Windows 11 已全面拥抱 AI、触控与新交互的今天，至今仍是系统安全体系的重要入口。

1981 年的 IBM PC 原版。图源：IBM

IT之家援引博文介绍，Ctrl+Alt+Del 组合键最初并非为登录安全设计，可以追溯到 1981 年，当时 IBM 工程师戴维 · 布拉德利（David Bradley）正在开发第一台 IBM PC，为了快速重启频繁死机的电脑，设计了这一组合键，可跳过耗时的开机自检。第三个按键最初计划使用 Esc，后来才改为 Delete。

在最初的 IBM PC 键盘上，Ctrl 和 Alt 键位于左侧，而 Delete 键则位于数字小键盘上。

微软在 1993 年推出 Windows NT 3.1 时，需要一个普通应用无法拦截的“安全注意序列”，用来确保用户看到的是真正的系统登录界面，而 Ctrl+Alt+Del 恰好是当时尚未被常规软件占用的按键组合。

系统在启动后通过 Winlogon 注册该组合，让其能进入受保护的“安全桌面”，再显示密码、PIN 或智能卡等登录选项。

盖茨认为对于普通用户而言，Ctrl+Alt+Del 三键组合操作不符合直觉，过于笨拙、不直观，认为这类系统级动作本应设计成一个简单、明确的单键。

盖茨在 2013 年哈佛大学的一场活动中解释，这类低层级键盘信号可以防止假登录界面窃取密码；但他同时将责任归咎于 IBM 键盘设计，称对方不愿提供单独按键，并直言“这是个错误”。2017 年，他再次表示若能修改，宁愿将其改为单键操作。

在 Windows 11 中，按下 Ctrl+Alt+Del 可打开安全屏幕，用于锁屏、切换用户、注销、修改密码或打开任务管理器；若只想调出任务管理器，用户也可直接使用 Ctrl+Shift+Esc。