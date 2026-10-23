阿维塔汽车 AVATR. OS 6.1.0 车机更新发布，支持离车不下电、导航双地图切换等

IT之家 10 月 23 日消息，阿维塔今日官宣推送 AVATR. OS 6.1.0 车机更新，体验更丰富，安全再加码，于今日（10 月 23 日）开始推送。
IT之家汇总更新内容如下：
一、智能
电子萌宠【新增】阿维塔电子萌宠・塔可上线，表情丰富、可情绪互动；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
AI 形象生成【新增】在阿维塔 App 上传萌宠 / 亲友照片，一键生成多种风格静态、动态 AI 作品，同步至车端作为座舱壁纸；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
星环屏宠物沉浸大卡【新增】星环屏变为电子萌宠屋，新增宠物沉浸大卡；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
星环屏时钟卡片【新增】新增极简、科技两种风格时钟卡片；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
游戏空间【新增】独立游戏入口，展示游戏列表、历史记录，快速启动游戏；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
二、安全
云瞰功能升级【新增】哨兵云瞰新增支持手动触发「闪灯鸣笛」及「车外喊话」，声光联动处理驻车小状况；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。
异形障碍物自动紧急制动（GAEB）【新增】新增针对异形障碍物的自动紧急制动功能；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L 896 线激光雷达版、阿维塔 06T 896 线激光雷达版车型。
三、便捷
「灵动旋钮」生态配件适配功能【新增】搭配灵动旋钮配件，支持控制音乐、媒体、空调、座椅等，需在阿维塔 App 商城自行购买灵动按键配件；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
一键备车功能电池加热选项【新增】冬季可远程启动电池预热，提升充电效率；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11 增程版、阿维塔 07L、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
离车不下电【新增】短暂离车保持车辆供电，空调、娱乐正常使用；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。
导航双地图切换【新增】新增百度地图及车道级导航，支持双地图切换；本次更新支持阿维塔 07 主视觉版、阿维塔 06 主视觉版车型。
导航「沿途、周边、目的地」分类搜索【新增】导航途中，可按沿途 / 周边 / 目的地分类搜索充电站、加油站、服务区等；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。
组队出行【新增】实时共享位置路线、导航同步、语音群聊；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。
智能充电导航与补能辅助【新增】支持查看园区空闲充电车位，导航直达空位；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。