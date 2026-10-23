首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>车联网

阿维塔汽车 AVATR. OS 6.1.0 车机更新发布，支持离车不下电、导航双地图切换等

2026/10/23 10:32:32 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 0x13217D4Autumn_Dream华南吴彦祖不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 23 日消息，阿维塔今日官宣推送 AVATR. OS 6.1.0 车机更新，体验更丰富，安全再加码，于今日（10 月 23 日）开始推送。

IT之家汇总更新内容如下：

一、智能

  • 电子萌宠【新增】阿维塔电子萌宠・塔可上线，表情丰富、可情绪互动；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • AI 形象生成【新增】在阿维塔 App 上传萌宠 / 亲友照片，一键生成多种风格静态、动态 AI 作品，同步至车端作为座舱壁纸；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • 星环屏宠物沉浸大卡【新增】星环屏变为电子萌宠屋，新增宠物沉浸大卡；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • 星环屏时钟卡片【新增】新增极简、科技两种风格时钟卡片；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • 游戏空间【新增】独立游戏入口，展示游戏列表、历史记录，快速启动游戏；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

二、安全

  • 云瞰功能升级【新增】哨兵云瞰新增支持手动触发「闪灯鸣笛」及「车外喊话」，声光联动处理驻车小状况；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。

  • 异形障碍物自动紧急制动（GAEB）【新增】新增针对异形障碍物的自动紧急制动功能；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L 896 线激光雷达版、阿维塔 06T 896 线激光雷达版车型。

三、便捷

  • 「灵动旋钮」生态配件适配功能【新增】搭配灵动旋钮配件，支持控制音乐、媒体、空调、座椅等，需在阿维塔 App 商城自行购买灵动按键配件；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07L、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • 一键备车功能电池加热选项【新增】冬季可远程启动电池预热，提升充电效率；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11 增程版、阿维塔 07L、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • 离车不下电【新增】短暂离车保持车辆供电，空调、娱乐正常使用；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 07、阿维塔 06T、阿维塔 06 车型。

  • 导航双地图切换【新增】新增百度地图及车道级导航，支持双地图切换；本次更新支持阿维塔 07 主视觉版、阿维塔 06 主视觉版车型。

  • 导航「沿途、周边、目的地」分类搜索【新增】导航途中，可按沿途 / 周边 / 目的地分类搜索充电站、加油站、服务区等；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。

  • 组队出行【新增】实时共享位置路线、导航同步、语音群聊；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。

  • 智能充电导航与补能辅助【新增】支持查看园区空闲充电车位，导航直达空位；本次更新支持阿维塔 12、阿维塔 11、阿维塔 07L、阿维塔 07 激光版、阿维塔 06T、阿维塔 06 激光版车型。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：阿维塔

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知