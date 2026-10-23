荣耀平板 X10 Mini 开售：9.7 英寸屏、8000mAh 电池，国补到手价 934.15 元起

IT之家 10 月 23 日消息，荣耀平板 X10 Mini 今日开售，定价 1099 元起。

4GB+128GB：1099 元，国补到手价 934.15 元

6GB+128GB：1399 元，国补到手价 1,189.15 元

这款平板配备 9.7 英寸 LCD 屏幕，分辨率 2052×1152，刷新率 90Hz，亮度 500nits，色域覆盖 100% sRGB；采用二次强化玻璃工艺，具备出色的抗跌落和抗刮擦能力。

这款平板采用一体金属机身，重 477g，厚 8.48mm；内置 8000mAh 容量电池，可实现 82 天超长待机、122 小时音乐播放、16 小时连续观影；通过 SGS 整机抗摔抗压五星金标认证和 MIL-STD 810H 军规认证。

学习方面，这款平板提供海量启蒙资源，联动《海底小纵队》热门 IP，汇聚 2000+ 儿歌熏听资源与 1.7 万 + 动画视频，构建“视、听、玩”三位一体的学前生态。

目前电商平台暂未公布这款新品的处理器信息（显示为高通其他处理器，荣耀官网暂未上架这款产品），IT之家附其他参数如下：

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