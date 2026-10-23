何刚新晋华为公司董事，此前已任职终端 BG CEO

IT之家 10 月 23 日消息，华为官网管理层信息最新显示，何刚现任华为公司董事、终端 BG CEO。

何刚出生于 1973 年，毕业于西安电子科技大学，硕士。1998 年加入华为，历任无线 GSM&UMTS 产品线总裁、全球无线解决方案销售部部长、终端 BG 手机产品线总裁、终端 BG 首席运营官等职务。现任公司董事、终端 BG CEO。

华为官网显示，董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构，承担带领公司前进的使命，行使公司战略与经营管理决策权，确保客户与股东的利益得到维护。目前董事会成员包括：

董事长：梁华

副董事长：徐直军、孟晚舟、汪涛

常务董事：张平安、余承东、郑良材、杨超斌

列席常务董事：何庭波

董事：胡厚崑、查钧、侯金龙、应为民、任正非、周跃峰、李鹏、何刚

候补董事包括：白熠、曹既斌、周红、卞红林、靳玉志、鲁勇、蒋亚非、胡克文、王华南

IT之家了解到，华为董事会设常务委员会，常务委员会是董事会的常设执行机构，受董事会委托对重大事项进行研究酝酿，就董事会授权的事项进行决策并监督执行。目前，董事会常务委员会成员包括：徐直军、孟晚舟、汪涛、张平安、余承东、郑良材、杨超斌。

华为公司董事会及董事会常务委员会由轮值董事长主持。轮值董事长的轮值期为六个月。