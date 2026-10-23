微软回应“XBOX 掌机曾想抛弃 Win11”报道：Helix OS 仍基于 Windows 开发

IT之家 10 月 23 日消息，微软 XBOX 首席技术官斯科特 · 范 · 弗利特（Van Vliet）于 10 月 21 日在 X 平台发布推文，回应强调微软 Helix OS 依然基于 Windows 系统构建，目前 XBOX 团队正和 Windows 团队紧密合作，开发下一代游戏设备。

科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称该事件可以追溯到 10 月 20 日，微软 XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）接受《财富》专访，报道称针对 XBOX 下一代游戏主机系统，微软内部曾引发分歧。IT之家附上相关截图如下：

《财富》专访报道截图

知情人士透露，Windows 团队希望下一代 XBOX 掌机运行“精简版 Windows 家庭版”，而 XBOX 团队则希望自建并掌控游戏系统，从而减少后台进程、提升游戏性能和续航。甚至有 Xbox 高管一度威胁，若必须采用 Windows 就放弃掌机项目。

弗利特在社交平台上回应表示，Helix OS 是基于 Windows 构建的，相关报道“既歪曲了技术工作，也歪曲了团队之间的关系”。

该媒体指出“基于 Windows”并不等于掌机会像普通 PC 那样直接进入 Windows 11 桌面，微软 XBOX 游戏产品长期使用经过大幅裁剪的 Windows 内核，界面和后台机制均针对游戏优化。