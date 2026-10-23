雷鸟创新发布 GT Max bilibili 限定版 AR 眼镜，同步开启“BLG 不夺冠 · 全退款”活动

IT之家 10 月 23 日消息，随着 2026《英雄联盟》全球总决赛（S16）瑞士轮赛程推进，BLG 电子竞技俱乐部英雄联盟分部官方合作伙伴雷鸟创新（RayNeo）今日宣布与哔哩哔哩（bilibili）达成联合，正式发布“bilibili 限定版”AR 眼镜。该产品叠加优惠及国家补贴后到手价为 2294 元，官方同步推出了“BLG 不夺冠 · 雷鸟全退款”的活动。

据官方公布的信息，本次发布的雷鸟 GT Max bilibili 限定版采用礼盒包装，内含专属定制的 GT Max AR 眼镜、定制遮光罩，以及价值 98 元的哔哩哔哩 BLG 主题超级大会员季卡。

除硬件联名外，雷鸟创新针对本次 S16 赛事推出了超常规的免单保障机制。根据活动规则，凡在活动期间于雷鸟官方旗舰店购买雷鸟 GT Max bilibili 限定版的用户，若 BLG 战队最终未能夺得 S16 全球总决赛冠军，均可申请全额退款，且享受“退款不退货”权益，已购商品归用户所有。

在硬件配置方面，雷鸟 GT Max 定位为影视级巨幕 AR 眼镜，整机重量为 78g，可投射等效 267 英寸的虚拟大屏，视场角（FOV）达 59°。

核心参数上，搭载孔雀光学引擎 3.0 Max 及独立画质芯片 Vision 4000，峰值亮度达 1200nits，支持 120Hz 刷新率与 3840Hz 高频 PWM 调光；支持原生 3DoF 空间悬停技术，提供画面固定模式，可减少头部移动带来的视觉晃动。声学系统配备由 B&O 联调的四扬声器系统，支持空间音频技术。

该产品目前已作为 BLG 战队指定智能眼镜应用于赛事训练复盘。据介绍，120Hz 高刷新率与独立画质芯片的组合，可用于清晰还原团战操作、技能衔接以及画面边缘的小地图信息，辅助队员与教练组进行战术拆解。而在大众消费端，轻量化机身与 3DoF 固定模式则主要面向居家、通勤等移动观赛及B站视频娱乐需求。

IT之家从雷鸟创新官方了解到，截至 2026 年上半年，雷鸟创新旗下 AR 产品已覆盖全球超 40 个国家和地区，累计销量突破 100 万台。