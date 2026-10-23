要帮车企跟上中国同行进度，日本创企 EpicAI 拟用 AI 加速车辆设计评审

IT之家 10 月 23 日消息，据《日经亚洲》22 日报道，日本 AI 初创公司 EpicAI 计划帮助日本车企利用 AI 加快新车设计评审，以应对中国车企不断缩短新车开发周期带来的竞争压力。

面对日益激烈的市场竞争，一向谨慎的日本车企开始改变观念，寻找降低研发成本的方法。EpicAI 希望借此推广旗下软件，大幅减少新车设计所需的时间和人力。

EpicAI 脱胎于东京科学大学，计划从 2027 年春季起向多家日本车企引入软件。公司称，此前的试用获得了客户的积极评价。

EpicAI CEO 横山敬一谈到了日本车企大幅压缩研发周期的计划。“比如，要把设计流程的时间缩短一半，绝非易事。要解决这些难题，就必须采用 AI 这样的突破性技术工具。”

EpicAI 成立于 2023 年，总部设在东京，拥有约 50 名员工，主要提供 AI 咨询和定制 AI 解决方案，客户包括汽车零部件制造商电装、特斯拉供应商松下等日本大型企业。

横山敬一曾在日本知名 AI 研究人员松尾丰的研究室工作。松尾丰长期参与日本 AI 政策制定，并担任日本政府 AI 战略专家小组主席。

EpicAI 希望利用 AI 自动完成部分车辆设计评审工作，帮助车企提前发现潜在故障。报道提到，严格的设计审查长期以来是日本汽车安全性和可靠性的重要保障，但繁琐的流程也越来越不利于加快新车研发。

EpicAI 重点改进的是汽车行业广泛采用的“失效模式与影响分析”，即由工程师检查零部件或系统可能出现的故障，并评估这些故障会造成什么后果。横山敬一指出，许多汽车召回并不是因为生产质量出了问题，而是设计时未能预见某些故障风险，因此这项分析是汽车质量控制的重要环节。

据横山敬一介绍，工程师仅对一个零部件进行设计评审，就可能需要花费约 200 个小时，成为新车研发中相当耗时的环节。

IT之家从报道中获悉，EpicAI 希望利用旗下软件，将这项工作所需的时间从约 200 个小时缩短至几小时。

软件采用多个生成式 AI 模型协同工作，分别分析零部件技术规格、识别潜在风险、评估故障发生的可能情形，并相互核对分析结果，以减少错误。

横山敬一称，软件将首先在多家日本车企的部分部门投入使用，是否扩大应用范围还需要进一步商讨。

伊藤忠总研执行研究员深尾三四郎指出，中国车企通过接连推出新车型不断积累经验，产品也因此越来越有吸引力。“要与中国竞争对手抗衡，日本车企比以往任何时候都更需要加强品牌建设。AI 是实现目标的手段，而不是目的本身。”