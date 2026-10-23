西藏那曲市巴青县发生 7.0 级地震，中国移动、联通、电信紧急驰援

IT之家 10 月 23 日消息，据中国地震台网正式测定，10 月 22 日 22 时 33 分在西藏那曲市巴青县发生 7.0 级地震，震源深度 10 千米。

地震发生后，中国移动、中国联通、中国电信第一时间启动抗震救灾应急通信响应，IT之家附最新消息如下：

截至 10 月 23 日 8 时 30 分，中国联通西藏分公司已累计出动保障车辆 7 辆、保障人员 19 人，携带便携式背包站 3 套、卫星电话 3 部、光缆 12 公里、发电机 1 台等抢险物资，后续将根据现场需求随时投入应急通信保障工作。

地震发生后，中国联通西藏分公司第一时间启动应急响应，紧急集结抢险人员赶赴受灾区域开展抢险救灾工作，并对周边基站、核心机房、干线光缆等设施进行全面排查，目前已有 5 车 11 人到达巴青县玛如乡现场待命。

22 日晚，中国电信连夜启动通信应急保障工作，已组织多支应急抢修队伍携带应急通信装备分批赶赴震区开展抢险。来自拉萨、那曲本地的多批次应急人员、车辆携带便携通信站、应急通信指挥调度平台、天通卫星终端、卫星电话等物资奔赴震中区域，部分抢修队伍已先期抵达玛如乡、岗切乡开展工作。

截至目前，累计出动 10 辆应急通信保障车、25 名应急通信保障人员、1 套双频便携站、2 套便携站、7 部天通卫星电话、发电机 4 台、1 套应急通信指挥平台。

中国电信应急公司已组织广州、武汉应急物资储备中心调度应急物资，防潮垫 328 件、强光手电筒 30 把、LED 头灯 100 把、折叠床 40 张、防寒服 50 件、防寒帽 100 顶、防寒鞋 28 双、单人帐篷 31 套、睡袋 155 件，全力做好灾区应急通信保障。

目前，玛如乡、岗切乡通信机房已启用油机开展供电保障，工作人员正对一处距玛如乡 13.9 公里的中断光缆实施抢修，光缆抢通后将恢复玛如乡扎若改村、格庆改村两处基站通信。

中国电信西藏公司相关调度部门持续实时监测巴青县区域网络运行状态，全力推进受损通信设施修复，保障震区通信畅通。