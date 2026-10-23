微星 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器体验：磁吸数显屏 + 内存全避让设计

今年 CES 2026 上，微星推出了 2 款风冷散热器新品：MPG COREFROZR AP15 和 AP17，其核心卖点就是搭载了 DIGI-DISPLAY 数显屏以及双塔多热管设计，并针对内存兼容性、线材以及安装便利性都做了专门优化。
IT之家最近拿到了其中一款 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器并进行了实际体验，接下来就给大家分享一下，这款风冷的散热实力如何。
一、外观设计
1 个 intel 平台塑料扣具 + 1 包主板扣具固定螺丝 / 塑胶套；
1 对 AMD 平台扣具 + 1 包主板扣具固定螺丝 / 塑胶套；
1 个 intel 平台金属扣具；
1 支散热硅脂；
1 根长柄螺丝刀；
配合磁吸数显屏和简易接线，安装起来并没有学习成本，用户拿到就能快速上手。
微星 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器采用了一个非常方正简约的造型设计，纯黑配色非常有质感。
散热器右侧是一把外露的 12cm 白色风扇，为了支持 RGB 灯效扇叶采用了略微有点透光的感觉，轴柱部分则采用银色亮面工艺处理，并印有黑色的龙标 Logo。风扇外圈四角部分有 4 个螺丝开槽，开槽顶部被一个小塑料件封住，内部的螺丝为内六角凹槽，需要使用专业螺丝工具才能取下，所以外侧风扇拆卸还是有一定难度的。
风扇参数上，内外 2 把 12cm 风扇各有侧重。外侧的 ARGB 风扇拥有最高 2000RPM 转速，最大风量为 66.41CFM、最大静压 1.98mmH₂O；内部的另一把 12cm 风扇参数相对保守一点，最高转速为 1600RPM，最大风量 54.14CFM、最大静压 1.30mmH₂O。
结构分工上，外部 ARGB 风扇主要负责强力进风，中部内置风扇则主要用于向内部鳍片输送气流。双风扇均采用 FDB 轴承且支持 PWM 调速，可以带来更长的使用寿命和更好的噪音控制效果。
散热器的左侧和顶部全部设计成密密麻麻的竖条状格栅，能够起到一定的散热作用。
散热器正面被分成了四个条状拼接区域，通过几何美学提升整体颜值。其中左侧上下部分为一整块可拆卸的磁吸监视屏，下面的 MSI Logo 支持白色光效。
拆下表面的磁吸屏幕，即可看到内部露出的精确磁吸 POGO PIN 触点，无需线材连接，就能完整显示屏的供电和显示，实现数字信号的稳定传输，拆装也非常方便。第二把风扇也隐藏在磁吸屏的下方，可随手抽出。风扇右侧的外框上设置了 3 个小洞口，只需借助包装内附送的长柄螺丝刀，即可快速完成底部扣具固定。
微星 MPG COREFROZR AP15 散热器的这块磁吸数显屏在开机后可显示固定样式的硬件数据监控，包括 CPU、GPU 和内存 3 个主要硬件的温度、使用率以及实时运行频率等信息。显示 UI 样式虽然做了硬核风格的线条装饰，但留黑较足且信息采用分区显示，整体看起来不花哨很有条理。
微星 MPG COREFROZR AP15 散热器的底部采用了 6 根 Φ6mm 热管搭配纯铜底座，热管表面全部做了镀镍熏黑工艺，底座 2 侧延伸出的金属鳍片不仅可以快速传导 CPU 热量，还附有散热扣具的固定螺帽，并能够进一步平衡整体的重量分布，一举多得。
底座位置明显不是居中设计，而是采用了偏移式布局，整体位置偏左，可以将右侧部分让给主板上的内存插槽，最大程度提升安装兼容性。
我们这次测试选择了一块 B850 的 ATX 大板，自带四条内存插槽，可以看到虽然散热器的体积不小，但在偏移式底座的加持散热器并不会与右侧内存冲突，也不会被主板左侧的散热马甲挡到而影响散热效果和稳定性，安装体验不错，外侧风扇的 RGB 灯效也平滑柔和，装在机箱里颜值丝毫不逊于高端水冷散热器。
线材方面，微星 MPG COREFROZR AP15 散热器继承了 EZ Conn 设计的优良传统，一根 12pin 接线就能满足风扇、RGB 灯效以及数显屏的供电，如果你正好用的是较新的微星主板，集成了 EZ Conn 专属接口底座，那么一根线就能完成安装，安装更加方便和美观。
如果你用的其它主板，没有 EZ Conn 接口也没关系，散热器附送的配件非常多，其中就有一根风扇 + ARGB + USB 的一拖三转接线，将水冷自带的 EZ Conn 接线转接口也能完美安装。
其它配件还包括：
二、性能表现
为了能够展现微星 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器的实际散热效果，IT之家搭建了以下测试平台。
处理器我们选择了单 CCD 的 AMD 锐龙 7 9800X3D，虽然相比上代的功耗表现进步了不少，但全力运行散热压力依旧不小。
显卡我们选择了能够匹配处理器性能的 NVIDIA GeForce RTX 5080 公版显卡，可以轻松完成 4K 游戏的 CPU 温度表现测试。
主板我们选择的是一块 ATX 版型的技嘉小雕 B850 X3D 主板，针对 X3D 处理器进行了性能优化，释放更强性能的同时也更考验散热器的性能表现。
存储部分也是一步到位，内存为美商海盗船 32GB DDR5 6000MHz 套条，硬盘为 2 块三星 990 Pro PCIe4.0 旗舰固态，1TB 用作系统盘，4TB 用作测试工具和游戏存储盘。
首次装机后，大家可以下载这个散热器配套的管理软件 MSI EZ Display，有了它微星 MPG COREFROZR AP15 散热器的数显屏才能正常工作。当软件正确识别到散热器后，主页左下角会显示绿色图标和已连接字样。
MSI EZ Display 软件整体页面设计清爽简洁，首页提供 CPU、GPU 和内存的型号信息、运行核心参数信息，一目了然。
而点开软件左侧的监控列表标签后，可以进一步查看 3 个硬件的详细传感器数据，比如 CPU 会展示详细硬件型号、温度、利用率、核心频率以及功耗等。
每个选项都支持点开对应选框，查看不同的传感器数据词条，比如 CPU 频率点开后能够查看所有核心的具体频率信息，对于爱超频和折腾的玩家来说还是很直观的。当然，你也可以直接看散热器数显屏上的信息。
好了，接下来我们就实测一下它的散热表现究竟如何。我们在 BIOS 中选择技嘉 X3D Turbo 2.0 的最大性能模式，然后进行 30 分钟的 AIDA64 FPU 单烤测试，可以看到 CPU 功耗直接来到 150W，CPU 频率虽然没有到定频定压那种全核 5.4GHz 的极限状态，但相比手动 PBO 下的处理器功耗更高，散热压力也更大。
烤机 30 分钟后，微星 MPG COREFROZR AP15 散热器将锐龙 7 9800X3D 的温度压在了 92℃，观察左侧的实时温度曲线，整体温度走势比较平直，基本没有大的温度波动。最上方的风扇监测显示，此时 CPU 风扇跑满了 2000RPM 最大转速，散热直接拉满。
接着我们又测试了 CineBench R23 的 30 分钟 CPU 多核压力测试，这次 CPU 的核心频率表现更加激进，直接冲到了 5.3GHz 以上，CPU 功耗依旧保持在 150W，但 CPU 平均温度相比 FPU 烤机时还更低了，只有 90℃。这次风扇没有达到 2000RPM 满速，但 1945RPM 的最大值也非常接近满转了。整体来看，两项烤机测试的散热表现和旗舰水冷散热器确实还有差距，但压住锐龙 7 9800X3D 处理器还是绰绰有余的。烤机过程中散热器风扇的噪音控制也很克制，正常人位距离完全不会吵到使用者。
随后，我们再次进行了 CineBench R23 的单次、10 分钟和 30 分钟 CPU 多核跑分，其 CPU 成绩的差值不大，平均差值在 300 分左右，均属于锐龙 7 9800X3D 处理器的正常表现。
最后，我们在 BIOS 中切换到 X3D Turbo 2.0 的极限性能模式，然后打开《永劫无间》，使用 4K 分辨率 + 高画质 + DLSS 质量设置，进行一局 20 分钟的单排对局，最终游戏平均帧数为 279 帧，CPU 温度稳定在 69℃，虽然游戏场景对于锐龙 7 9800X3D 来说只能算中负载，但不到 70℃ 的 CPU 温度属于比较凉快的水平，完全不必有散热焦虑。
三、总结
作为一款双塔风冷散热器，微星 MPG COREFROZR AP15 很好权衡了设计美学和实用功能，简约方正的造型，固定样式的数显屏内容、ARGB 风扇、囊括潮流设计元素的同时也保持克制不花哨，放在深色机箱里非常百搭。
磁吸数显屏、单线连接、偏移式底座以及赠送的长柄螺丝刀，则尽可能考虑到用户的安装便利性和上手成本，提供了便利的安装体验。
而性能上，面对锐龙 7 9800X3D 这样的旗舰处理器，其散热表现对比旗舰水冷散热器也丝毫不怵，可以说微星 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器是一款整体表现均衡全面的产品。