微星 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器体验：磁吸数显屏 + 内存全避让设计

今年 CES 2026 上，微星推出了 2 款风冷散热器新品：MPG COREFROZR AP15 和 AP17，其核心卖点就是搭载了 DIGI-DISPLAY 数显屏以及双塔多热管设计，并针对内存兼容性、线材以及安装便利性都做了专门优化。

IT之家最近拿到了其中一款 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器并进行了实际体验，接下来就给大家分享一下，这款风冷的散热实力如何。

微星 MPG COREFROZR AP15 双塔风冷散热器采用了一个非常方正简约的造型设计，纯黑配色非常有质感。

散热器右侧是一把外露的 12cm 白色风扇，为了支持 RGB 灯效扇叶采用了略微有点透光的感觉，轴柱部分则采用银色亮面工艺处理，并印有黑色的龙标 Logo。风扇外圈四角部分有 4 个螺丝开槽，开槽顶部被一个小塑料件封住，内部的螺丝为内六角凹槽，需要使用专业螺丝工具才能取下，所以外侧风扇拆卸还是有一定难度的。

风扇参数上，内外 2 把 12cm 风扇各有侧重。外侧的 ARGB 风扇拥有最高 2000RPM 转速，最大风量为 66.41CFM、最大静压 1.98mmH₂O；内部的另一把 12cm 风扇参数相对保守一点，最高转速为 1600RPM，最大风量 54.14CFM、最大静压 1.30mmH₂O。

结构分工上，外部 ARGB 风扇主要负责强力进风，中部内置风扇则主要用于向内部鳍片输送气流。双风扇均采用 FDB 轴承且支持 PWM 调速，可以带来更长的使用寿命和更好的噪音控制效果。

散热器的左侧和顶部全部设计成密密麻麻的竖条状格栅，能够起到一定的散热作用。

散热器正面被分成了四个条状拼接区域，通过几何美学提升整体颜值。其中左侧上下部分为一整块可拆卸的磁吸监视屏，下面的 MSI Logo 支持白色光效。

拆下表面的磁吸屏幕，即可看到内部露出的精确磁吸 POGO PIN 触点，无需线材连接，就能完整显示屏的供电和显示，实现数字信号的稳定传输，拆装也非常方便。第二把风扇也隐藏在磁吸屏的下方，可随手抽出。风扇右侧的外框上设置了 3 个小洞口，只需借助包装内附送的长柄螺丝刀，即可快速完成底部扣具固定。

微星 MPG COREFROZR AP15 散热器的这块磁吸数显屏在开机后可显示固定样式的硬件数据监控，包括 CPU、GPU 和内存 3 个主要硬件的温度、使用率以及实时运行频率等信息。显示 UI 样式虽然做了硬核风格的线条装饰，但留黑较足且信息采用分区显示，整体看起来不花哨很有条理。

微星 MPG COREFROZR AP15 散热器的底部采用了 6 根 Φ6mm 热管搭配纯铜底座，热管表面全部做了镀镍熏黑工艺，底座 2 侧延伸出的金属鳍片不仅可以快速传导 CPU 热量，还附有散热扣具的固定螺帽，并能够进一步平衡整体的重量分布，一举多得。

底座位置明显不是居中设计，而是采用了偏移式布局，整体位置偏左，可以将右侧部分让给主板上的内存插槽，最大程度提升安装兼容性。

我们这次测试选择了一块 B850 的 ATX 大板，自带四条内存插槽，可以看到虽然散热器的体积不小，但在偏移式底座的加持散热器并不会与右侧内存冲突，也不会被主板左侧的散热马甲挡到而影响散热效果和稳定性，安装体验不错，外侧风扇的 RGB 灯效也平滑柔和，装在机箱里颜值丝毫不逊于高端水冷散热器。

线材方面，微星 MPG COREFROZR AP15 散热器继承了 EZ Conn 设计的优良传统，一根 12pin 接线就能满足风扇、RGB 灯效以及数显屏的供电，如果你正好用的是较新的微星主板，集成了 EZ Conn 专属接口底座，那么一根线就能完成安装，安装更加方便和美观。

如果你用的其它主板，没有 EZ Conn 接口也没关系，散热器附送的配件非常多，其中就有一根风扇 + ARGB + USB 的一拖三转接线，将水冷自带的 EZ Conn 接线转接口也能完美安装。

其它配件还包括：