2399 → 1223 元国补直降：石头 A30 Pro 2.0 洗地机 5 折新低，25kPa 大吸力、95℃ 高温自清洁

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石头 A30 Pro 2.0 洗地机发售于 2026 年 3 月，该产品提供 25000Pa 吸力，首发价 2399 元。

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购机赠价值 199 元配件礼包（滤网 + 滚刷 + 200ml 清洁液）

这款产品采用了石头首创超能暴风洗技术，拥有 25000Pa 超强增压蒸汽吸力，每分钟擦地 550 次；支持 AI 赋能智感清洁，号称“低噪 & 净味 & 躺平 & 0 缠”。

商品页面显示，该产品搭载石头大禹控水系统、95℃ 高温自清洁；污水箱支持 99.9% 抗菌率，号称 14 天 0 异味；还支持 69dB(A) 低噪声洗地，支持 48dB(A) 烘干；地面除菌率 99.99%；拥有 60 分钟超长续航。

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