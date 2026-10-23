蔚来全新 ES8 第 16 万台交付，刷新 40 万级高端纯电车纪录

IT之家 10 月 23 日消息，蔚来汽车今日宣布，蔚来在陕西西安完成了第 160,000 台蔚来全新 ES8 交付。

据介绍，全新 ES8 上市超一年，零售销量月均过万。达成第 160,000 台新车交付里程碑，也持续刷新 40 万级高端纯电车型的交付纪录。今年以来，蔚来全新 ES8 在大型 SUV 和 40 万级车型两个细分市场的累计零售销量均位列第一。

据IT之家此前报道，全新蔚来 ES8 纯电 SUV 于 2025 年 9 月 20 日晚正式上市，整车方案售价 40.68 万-44.68 万元、租电方案购买 29.88 万-33.88 万元。该车基于全域 900V 高压架构打造，拥有 31 个高性能感知硬件，上市之初提供极夜黑、云白、南极星蓝、曙光金、星辰绿、星澜灰 6 种外观配色。

今年 7 月 10 日，全场景科技旗舰 SUV —— 蔚来 ES8 大五座版开启全国交付。该车主副驾双飞航零重力座椅配备 20 向座椅调节、400mm 宽腿托，延展后最大支撑长度 370mm，整车售价 38.28 万-42.28 万、租电购买 27.48 万-31.48 万元起。