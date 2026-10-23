沃尔沃、奔驰、大众等纷纷拥抱英伟达，推动欧洲自动驾驶业务发展

IT之家 10 月 23 日消息，据外媒 motor1 今天（23 日）下午报道，英伟达在柏林 GTC 大会上公布了自动驾驶业务在欧洲的最新布局。

Bolt、Lucid、奔驰、大众汽车商用车、沃尔沃汽车和 Einride 均计划采用英伟达 Hyperion 计算平台，开发无人驾驶出租车、厢式货车和货运卡车。

目前，上述项目均未在公共道路上实现全面商业化运营，仍处于研发、测试或准备部署阶段，其中多数尚待监管部门批准。

据IT之家了解，Hyperion 为车企提供统一的计算机和传感器架构，既能搭配英伟达 Alpamayo Stack 自动驾驶软件，也支持车企自主开发的软件。通过共用硬件、灵活选择软件，不同车队可以更方便地扩大部署规模。

网约车平台 Bolt 计划率先在采用 Hyperion 平台的 Lucid 未来车型上搭载 Alpamayo Stack，推进欧洲无人驾驶出租车业务。合作双方还将针对欧洲道路环境调整软件，并结合 Bolt 的车队管理工具和当地市场经验。

Bolt 计划在欧洲部署至少 2.5 万辆具备 L4 级自动驾驶能力的 Lucid 汽车。首阶段项目如获监管部门批准，将于 2027 年在马德里启动数据采集。待马德里阶段验证成功后，德国将成为下一步部署的重点市场。

奔驰则将基于 Hyperion 和 Alpamayo 的研发工作扩展至 L3 级和 L4 级自动驾驶系统；大众汽车商用车展示了基于 Hyperion 打造的 ID. Buzz AD 自动驾驶车型平台；沃尔沃汽车也将采用两项技术，希望未来车型能够自主应对复杂路线，实现从出发地到目的地的自动驾驶。

货运领域，Einride 将基于 Hyperion 开发新一代 Einride Driver 软件，用于自动驾驶货运卡车。研发工作还将结合 Halos、Alpamayo 和英伟达 Cosmos 世界模型，完成系统训练与验证。

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋将无人驾驶出租车称为“机器人技术和物理人工智能首个面向大众市场的应用”。他认为，Hyperion 与 Halos 安全系统相结合，可以为合作伙伴提供一套以高安全水平为目标的完整无人驾驶出租车技术方案。

英伟达还为 Halos 安全系统增加了 Halos SAFE 安全评估框架。该框架采用统一的测试场景和性能指标，将仿真、软件在环与硬件在环测试、实际道路测试和车队实时监测贯通起来。与单纯判断测试是否通过不同，Halos SAFE 旨在生成能够追溯至具体测试的安全验证资料，供监管部门和合作伙伴核查。

英伟达与 dSPACE、IVEX 和德国莱茵 TÜV 合作制定了评估流程。参与 Halos SAFE 的企业还包括沃尔沃、奔驰、捷豹路虎，以及 AVL、新思科技等仿真技术企业。

Halos SAFE 覆盖从 L2 级主动安全功能到 L4 级无人驾驶出租车服务的不同自动驾驶技术。开发人员可以向框架输入实验室数据、封闭场地测试结果和早期车队测试数据。

随着自动驾驶项目从封闭试验场进入马德里等城市的公共道路，并逐步拓展至德国等重点市场，监管部门将能够获得标准统一、记录连贯的测试与验证资料。