曜越推出钢影揽月海景房机箱：支持背插 ATX 主板，黑白双色均售 479 元

IT之家 10 月 23 日消息，曜越现已在京东上架一款钢影揽月海景房机箱，黑白双色定价均为 479 元。

该机箱尺寸为 535.6 x 239 x 484mm。支持安装 ITX、M-ATX、ATX 主板，同时兼容背插式 ATX 主板。前置 I/O 面板包含 1 个 USB-C 接口、2 个 USB-A 3.0 接口以及 3.5mm 音频接口。

该机箱采用无立柱设计，使用 4mm 曲面钢化玻璃侧板。机箱底部配备实木质感底座与 ARGB 发光灯条。前方设有专属藏品展示台以放置个人物品，并附赠一块可直接使用螺丝固定于机箱内部风扇上的雕刻亚克力立牌。

该机箱 CPU 散热器限高为 175mm，显卡限长达到 450mm，电源限长为 200mm。机箱后方提供了 7 个 PCI 扩展插槽。机箱可安装 1 块 2.5 英寸 +1 块 3.5 英寸硬盘，或双 2.5 英寸硬盘。机箱顶部支持安装 360mm、280mm 或 240mm 规格的水冷排，整体至多可支持安装 7 把 120mm 风扇。

IT之家附产品参数：

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