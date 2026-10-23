比亚迪全新秦 PLUS 车型将于 10 月 27 日上市：新增激光雷达、尺寸全面加大

IT之家 10 月 23 日消息，比亚迪汽车宣布旗下秦 PLUS 将于 10 月 27 日正式上市。新车整体尺寸全面加大，轴距达到 2800mm，并采用全新设计语言。同时车辆还将新增车顶激光雷达，提升辅助驾驶表现。

该车车辆采用全新设计语言，车头配备狭长前大灯，下方进气口两侧有类似风道的设计；车顶新增车顶激光雷达，进一步提升智能辅助驾驶能力；车身使用传统造型门把手；车尾配备贯穿式中国结尾灯。

内饰方面，全新秦 PLUS 引入王朝新一代设计语言，配备双辐式多功能方向盘、半隐藏式出风口、柔和氛围灯，更显年轻。中控台依旧提供悬浮式仪表屏和中控屏，保留无线充电面板和物理按键。同时，车辆还采用大面积柔和包覆材质，并提供更多储物空间、更大的全景天窗以及更舒服的座椅。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4840mm/1900mm/1498mm，轴距达到 2800mm。相比现款车型，车长增加 60mm，宽度增加 63mm，高度增加 17mm，轴距增加 82mm。

新车采用 1.5L 插电式混合动力系统，发动机功率 74kW，电机峰值功率 120kW。同时，车辆还将搭载 16.227kWh 和 24.337kWh 两种规格的磷酸铁锂电池组，纯电续航里程分别为 107km 和 160km。