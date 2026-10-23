博世重组在德业务组织结构：移动出行业务将成为独立法人实体

IT之家 10 月 23 日消息，德国工业科技巨头 Bosch（博世）当地时间昨日宣布重组其本土业务结构。此番调整涉及约 62,500 名员工。
移动出行业务是博世最大业务板块，当前是企业总部的一部分。博世已将消费品、工业技术、能源与建筑技术作为集团全资子公司运营。
本次结构重组的核心是赋予移动出行业务独立法人实体地位，将其从总部剥离，为其提供更大的运营自主权。同样成为集团全资子公司的还有独立服务部门。整个调整将于 2027 年底前完成，新法人实体预计 2027 年 8 月 1 日正式运营。
博世移动出行业务将进一步整合其运营，并对其各个运营单元进行统一管理。这将使该业务能够为全球客户提供更加精准定制的一体化解决方案，加快决策速度，简化流程，并更具战略性地将财务资源投入到创新和增长领域。同时，新的组织架构也将为战略合作和新业务模式的开发创造新的机遇。
罗伯特 · 博世管理委员会主席 Christian Fischer 表示：
我们在各个市场都面临着日益严峻的挑战。尤其是来自亚洲的新竞争对手，加剧了竞争压力。对博世而言，这意味着我们需要更快地将创新产品推向市场，大幅简化组织结构和流程，并加快整体步伐以保持竞争力。
我们的目标是持续提升博世集团的整体盈利能力，从而能够继续利用内部资源为技术突破提供资金支持。通过计划中的公司架构重组，我们正在创造条件，使每个运营部门都能充分发挥其潜力 —— 拥有更大的自主权、更短的决策流程以及更紧密的客户导向。这也意味着我们的内部服务部门能够为运营部门的业绩做出更大贡献，提供具有竞争力的一流服务。
有一点很明确：无论法律实体如何变化，它们都将继续是博世集团不可分割的一部分。