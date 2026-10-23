博世重组在德业务组织结构：移动出行业务将成为独立法人实体

IT之家 10 月 23 日消息，德国工业科技巨头 Bosch（博世）当地时间昨日宣布重组其本土业务结构。此番调整涉及约 62,500 名员工。

▲ 当前架构

移动出行业务是博世最大业务板块，当前是企业总部的一部分。博世已将消费品、工业技术、能源与建筑技术作为集团全资子公司运营。

本次结构重组的核心是赋予移动出行业务独立法人实体地位，将其从总部剥离，为其提供更大的运营自主权。同样成为集团全资子公司的还有独立服务部门。整个调整将于 2027 年底前完成，新法人实体预计 2027 年 8 月 1 日正式运营。

▲ 调整后架构

博世移动出行业务将进一步整合其运营，并对其各个运营单元进行统一管理。这将使该业务能够为全球客户提供更加精准定制的一体化解决方案，加快决策速度，简化流程，并更具战略性地将财务资源投入到创新和增长领域。同时，新的组织架构也将为战略合作和新业务模式的开发创造新的机遇。

罗伯特 · 博世管理委员会主席 Christian Fischer 表示：