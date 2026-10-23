雷鸟眼镜宣布《英雄联盟》2026 全球总决赛 BLG 战队不夺冠退全款

IT之家 10 月 23 日消息，一年一度的《英雄联盟》2026 全球总决赛现已开赛，入围赛已于 10 月 15 日在美国洛杉矶举办，冠亚军决赛将于 11 月 14 日在纽约巴克莱中心拉开帷幕，LPL 赛区共有 4 支战队参赛。

其中，BLG 战队英雄联盟分部的官方合作伙伴 —— 雷鸟创新今日宣布，推出雷鸟 GT Max bilibili 限定版 AR 眼镜，同步上线专属助威活动。

雷鸟创新同时宣布，10 月 23 日 ~11 月 11 日入手联名版，BLG 不夺冠，雷鸟全退款。

IT之家查询了解到，雷鸟 GT Max Bilibili 限定版定价 2699 元，新品补贴到手价 2294.15 元，包含眼镜本体、B站超级大会员季卡、限定版遮光罩。

活动规则显示，若 BLG 英雄联盟分部未获得 2026 英雄联盟全球总决赛（S16）冠军，符合条件的订单将获得全额退款，退款金额为订单实付金额（即扣除优惠券、红包、积分抵扣及平台补贴后，用户实际支付的金额）。

退款完成后，商品归用户所有，无需退回商品。以英雄联盟赛事官方公布并生效的 2026 英雄联盟全球总决赛最终冠军归属为准。

BLG 未晋级、被淘汰、进入决赛但未夺冠，均按未夺冠处理 。

BLG 获得冠军则不触发本活动退款。

2026 英雄朕盟全球总决赛赛果正式公布后，主办方将在 7 个工作日内公示活动结果，并在审核通过后 50 个工作日内完成退款。用户须在赛果公布后 50 个工作日内联系客服领取免单权益。

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