海信家电 2026 财年第三财季归母净利润 1.91 亿元，同比下降 74%

IT之家 10 月 23 日消息，海信家电今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：202.48 亿元，同比下降 8.76%
归母净利润：1.91 亿元，同比下降 74%
扣非净利润：1667.81 万元，同比下降 96.73%
加权平均净资产收益率：1.09%
基本每股收益：0.14 元，同比下降 74.07%
稀释每股收益：0.14 元，同比下降 74.07%
AI 解读
本次业绩表现低于市场预期，营收和归母净利润均同比下滑。
公司主营业务说明
海信家电主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域，是国内大型家用电器制造企业，旗下多品牌中央空调、冰箱产品市占率位居行业前列。
2026 年第三季度财报核心数据亮点
实现营业收入 202.48 亿元，同比下降 8.76%；
归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比下降 74%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1667.81 万元，同比下降 96.73%；
基本每股收益 0.14 元，同比下降 74.07%；稀释每股收益 0.14 元，同比下降 74.07%；
加权平均净资产收益率为 1.09%，同比下降 3.39% 个百分点。
财报关键变动说明
货币资金、应收票据、其他应收款、其他非流动资产同比增长超 35%，主要因定期存款增加、应收商业承兑汇票增加、子公司应收股利增加等因素影响；
一年内到期的非流动资产同比下降 65.07%，主要因定存到期所致；
财务费用同比增长 93.32%，主要系汇兑损益波动所致；
公允价值变动收益同比增长 32.03%，主要系理财及远期锁汇评估波动带动。
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