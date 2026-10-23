海信家电 2026 财年第三财季归母净利润 1.91 亿元，同比下降 74%

IT之家 10 月 23 日消息，海信家电今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：202.48 亿元，同比下降 8.76%

归母净利润 ：1.91 亿元，同比下降 74%

扣非净利润 ：1667.81 万元，同比下降 96.73%

加权平均净资产收益率 ：1.09%

基本每股收益 ：0.14 元，同比下降 74.07%

稀释每股收益：0.14 元，同比下降 74.07%

AI 解读 本次业绩表现低于市场预期，营收和归母净利润均同比下滑。 公司主营业务说明 海信家电主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域，是国内大型家用电器制造企业，旗下多品牌中央空调、冰箱产品市占率位居行业前列。 2026 年第三季度财报核心数据亮点 实现营业收入 202.48 亿元，同比下降 8.76%；

归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比下降 74%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1667.81 万元，同比下降 96.73%；

基本每股收益 0.14 元，同比下降 74.07%；稀释每股收益 0.14 元，同比下降 74.07%；

加权平均净资产收益率为 1.09%，同比下降 3.39% 个百分点。 财报关键变动说明 货币资金、应收票据、其他应收款、其他非流动资产同比增长超 35%，主要因定期存款增加、应收商业承兑汇票增加、子公司应收股利增加等因素影响；

一年内到期的非流动资产同比下降 65.07%，主要因定存到期所致；

财务费用同比增长 93.32%，主要系汇兑损益波动所致；

公允价值变动收益同比增长 32.03%，主要系理财及远期锁汇评估波动带动。

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