5000mAh 锂电池 + 泄压阀设计：小米米家充气宝 3 国补后 152 元新低

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小米米家充气宝 3 开售于 9 月 22 日，发售价为 199 元。

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米家充气宝 3 搭载强劲电机，拥有 21mm 高精度合金压铸缸体，气压最高可达 150psi，充气速度提升 25%。

米家充气宝 3 内置 2 节 2500mAh 锂电池，可以满足 10 次汽车轮胎补气、19 次公路自行车充气、80 次 7 号篮球充气。

此外，米家充气宝 3 配备可视化屏幕，实时显示充气进度；新增泄压阀设计，调压更便捷；它还支持高精度胎压检测，设定气压值或选预设模式，一键充气，到压即停；搭载数字芯片传感器，检测精度达 ±1psi，开机自动校准压力，高原环境同样从容应对；自带 LED 灯，支持补光模式和 SOS 模式。

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