华为手环 11《无职转生》联名款在日本发售：主角四人主题，10890 日元

IT之家 10 月 23 日消息，日本 GARRACK 上架了一款基于华为手环 11 打造的《无职转生～到了异世界就拿出真本事～》联名智能手表，包括鲁迪乌斯、希露菲叶特、洛琪希和艾莉丝 4 款角色主题，售价均为 10,890 日元（IT之家注：现汇率约合 463.6 元人民币），今日开售。

这款手表采用白色表盘，并通过专属表带和定制表盘融入角色元素。商品页面显示，该手表支持根据每日步数切换对应主题角色在动画第 1 季至第 3 季中的不同形象，让用户在日常活动中解锁不同角色状态。

这款手表还加入了多项与角色相关的交互设计：收到通知时，表盘会显示对应角色的吊坠（或艾莉丝写给鲁迪乌斯的信）图标；电量显示会根据剩余电量改变角色法杖（或艾莉丝的剑）的特效；表盘还设有呼吸训练快捷入口，显示对应角色使用魔术的设定。

规格方面，该产品采用 1.62 英寸 AMOLED 屏幕，机身尺寸为 42.6×28.2×8.99 毫米，不含表带重量约 16 克，配备硅胶表带，支持 5ATM 防水。功能方面，该手表支持心率监测、血氧饱和度监测、睡眠监测、压力管理及运动记录等功能，并通过华为运动健康应用与手机配对使用。

续航方面，官方标称常规使用最长可达 14 天，重度使用约为 8 天，开启全天候显示（AOD）后约为 3 天。此外，该产品支持快速充电，充电约 5 分钟即可使用最长约 2 天，具体续航表现会受到使用方式和环境影响。