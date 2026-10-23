国内首艘分布式特大型耙吸挖泥船“新海鲸 1”轮交付，最大挖深可达 120 米

IT之家 10 月 23 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 23 日），国内首艘采用分布式舱内泥泵设计的 25000 立方米舱容等级特大型自航耙吸挖泥船“新海鲸 1”轮，在江苏启东正式交付。
“新海鲸 1”轮总长 180 米，最大舱容约 27580 立方米，最大挖深可达 120 米。单次满载泥沙的容量足以填满 10 多个标准游泳池，120 米的深度相当于 40 层楼之高，能从容应对深海复杂工况。该船舶具备作业范围广、挖掘深度足、续航能力强等优势，可在全海域实现高效施工，领跑国内同类船舶。
“新海鲸 1”轮在国内首创分布式舱内泥泵设计，将两台舱内泥泵分别布置于泥舱前后的艏泵舱与艉泵舱，让船舶载荷分配更合理，显著提升全工况稳定性与抽舱效率，填补了我国疏浚行业该技术的应用空白。
同时，该轮还配备了基于 AI 视觉 + 激光雷达融合的“数字哨兵”系统，借助“数字人”技术实现全天候的安全态势感知、智能风险预警以及自动值守管理，可智能识别烟雾火焰、油液泄漏、异常人员等安全隐患，识别准确率高于 95%，让施工更安全、操控更精准、管理更智慧。
“新海鲸 1”轮在环境适应性、疏浚效率等指标上均取得新突破。该轮投入使用后，将进一步完善了我国高端疏浚装备矩阵，助力提升深水航道建设、深海资源开发及海洋工程保障能力。
延伸阅读
耙吸式挖泥船是一种自带动力、无需拖轮牵引即可独立航行作业的疏浚船舶，其船体下方的耙头贴着海底将淤泥、泥沙耙松，再通过大功率泥泵把泥沙吸入泥舱，满载后航行至指定区域抛泥或吹填，可在航行中边行边挖。按泥舱容量划分，耙吸船可覆盖约 500 至 32000 立方米的不同规格，常用于沿海港口、宽阔江面及锚地作业。
与传统将泥泵集中布置的模式相比，分布式舱内泥泵设计还带来了更高的系统冗余度，单舱发生故障将不再影响整体作业，既破解了传统挖泥船挖深受限、管路阻力大等痛点，又降低了后期维护成本。该轮还搭载了双艏喷排岸技术，融合泥泵舱船艏与船艉布置的优点。
“新海鲸 1”轮由中交上航局投资，疏浚技术装备国家工程研究中心总承包，中国船舶集团第七〇八研究所设计，上海振华重工建造。船舶型宽 36 米、型深 17.2 米，入级中国船级社，采用双机双桨、一拖二复合驱动及带球鼻艏和双艉鳍的流线型船体。