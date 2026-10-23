国内首艘分布式特大型耙吸挖泥船“新海鲸 1”轮交付，最大挖深可达 120 米

IT之家 10 月 23 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 23 日），国内首艘采用分布式舱内泥泵设计的 25000 立方米舱容等级特大型自航耙吸挖泥船“新海鲸 1”轮，在江苏启东正式交付。

“新海鲸 1”轮总长 180 米，最大舱容约 27580 立方米，最大挖深可达 120 米。单次满载泥沙的容量足以填满 10 多个标准游泳池，120 米的深度相当于 40 层楼之高，能从容应对深海复杂工况。该船舶具备作业范围广、挖掘深度足、续航能力强等优势，可在全海域实现高效施工，领跑国内同类船舶。

“新海鲸 1”轮在国内首创分布式舱内泥泵设计，将两台舱内泥泵分别布置于泥舱前后的艏泵舱与艉泵舱，让船舶载荷分配更合理，显著提升全工况稳定性与抽舱效率，填补了我国疏浚行业该技术的应用空白。

同时，该轮还配备了基于 AI 视觉 + 激光雷达融合的“数字哨兵”系统，借助“数字人”技术实现全天候的安全态势感知、智能风险预警以及自动值守管理，可智能识别烟雾火焰、油液泄漏、异常人员等安全隐患，识别准确率高于 95%，让施工更安全、操控更精准、管理更智慧。

“新海鲸 1”轮在环境适应性、疏浚效率等指标上均取得新突破。该轮投入使用后，将进一步完善了我国高端疏浚装备矩阵，助力提升深水航道建设、深海资源开发及海洋工程保障能力。