科学家研究发现，梵高《星月夜》可能描绘 1889 年 7 月 22 日真实星空

IT之家 10 月 23 日消息，10 月 22 日发表在《科学报告》上的一项研究提出，梵高名作《星月夜》画中那片漩涡状的夜空并非纯粹想象，其灵感很可能来自 1889 年 7 月 22 日黎明前、法国圣雷米精神病院窗外真实可见的天体排列。

如果这一判断成立，这幅后印象派杰作的诞生时间将从长期公认的 1889 年 6 月，推后到 7 月下旬。

传统定年的依据是梵高在 1889 年 6 月 18 日前后写给弟弟提奥的一封信，信中提到了“一幅新的星空习作”。

论文第一作者、韩国空间科学公司 SLLAB 首席执行官、庆熙大学博士生 Elijah 金正贤指出，这个日期存在一个长期被回避的矛盾：1889 年 6 月中旬，圣雷米上空的月亮是一轮亏凸月，光影呈现出偏斜的椭圆形；而《星月夜》画中的月亮，却是一弯纤细的蛾眉月，6 月的月相与画作对不上。

金正贤团队将画中五颗中心星体的相对位置输入一款名为 Procrustes 的形状分析软件，在排除大小、颜色等艺术家可能主观修饰的因素后，与多个候选星座进行比对。结果显示，画中的星群与金牛座中呈 V 形排列的毕星团（Hyades）匹配度最高，统计拟合度超过了此前被提出的白羊座。

论文合著者、庆熙大学教授解释称，对于一位观测天文学家而言，画中的星团“就是金牛座的毕星团”，而此前研究将其解释为白羊座时，金正贤感到“这幅画在呼唤我”。

将月相与星团位置叠加后，团队将时间窗口收窄至 1889 年 7 月 22 日前后。在那几天的黎明时分，下蛾眉月、金星与毕星团同时出现在画家狭窄的视场之内，三者的构型与画布上的排列大体吻合。历史气象记录显示，那几天夜空清澈，能见度足以让梵高看到这一天象。研究还交叉验证了梵高信件中对蝉的频繁提及 —— 蝉鸣意味着炎热天气，而 1889 年 7 月的历史温度更符合这一线索。

但新日期远未成为定论。未参与该研究的墨西哥国立自治大学物理学家 José Luis Aragon 评价称，这项研究“细致且真正跨学科”，但他仍将 7 月 22 日视为“一个有趣的假设，而非已解决的答案”。

Aragon 还提醒，梵高是在精神病院的画室里，依据素描和记忆作画，画中的天空“很可能是多个夜晚的复合”，论文作者自己也承认这一点。得克萨斯州立大学荣誉教授 Don Olson 则对 Scientific American 表示，金星相对于毕星团 V 形的位置“与画作并不匹配”，且梵高在 6 月 18 日信中明确提到“新的星空习作”，推翻这一表述需要“强有力的证据”。

即便日期仍有争议，Aragon 认为这项研究最令人信服的地方在于一个更宽泛的结论：“这幅画不是纯粹的幻想。梵高非常仔细地观察了真实的天空。”

值得一提的是，《星月夜》自 1941 年起便一直收藏于纽约现代艺术博物馆，馆方目前仍将其标注为“圣雷米，1889 年 6 月”。IT之家附论文地址：

https://doi.org/10.1038/s41598-026-73025-5