IT之家 - MADE FOR iPhone Duo

苹果 iPhone Duo 今日（10 月 23 日）正式发售，截至目前讨论最火热的大概就是各种 App 针对折叠形态的适配情况了。作为首批适配 iPhone Duo 的 App，IT之家已经上架了第一个初步适配版本。下面就和大家聊一聊IT之家的适配情况，也顺便征集一下使用反馈。请大家多多提意见和建议，帮助我们做得更好。

在着手适配 iPhone Duo 时，最先考虑的问题是：首页该如何布局。通过讨论我们认为在 iPhone Duo 这块尺寸介于 iPhone 与 iPad 的屏幕上有必要提供让信息流铺满全屏、在宽屏幕上自动切换为多列的响应式排版布局，但IT之家早已为 iPad 等大屏设备做好了「列表 + 详情」双列排版视图方案，大量老用户早已习惯这套操作，我们还不能一刀切砍掉大家用顺手的经典设计，而且新的信息流排版可能无法赶在 iPhone Duo 正式发售时交付上线。

综合权衡后，我们定下三步走的适配计划：

第一步：优先保障基础体验

先保证 App 在 iPhone Duo 上稳定运行，同步按照最新设计规范，调整顶部导航栏与底部操作栏。

▲ 基础适配

第二步：优化现有经典布局

让成熟的「列表 + 详情」视图在 iPhone Duo 上也能跑得很好，并针对性优化文章页、视频播放页、发布会直播（图文直播）等核心页面。

▲ 列表 + 详情排版优化分栏占比等

关于其他页面的适配效果，大家可通过IT之家制作的视频来了解：

第三步：将首页信息流升级为自适应响应式排版，同时增加分栏开关

大家可以自由切换布局，保留自己习惯的浏览模式（注：分栏开关线上版本已支持，但新的信息流排版暂未提供）。

▲ IT之家浏览器扩展截图（iPhone Duo 将在关闭分栏后让首页信息流采用类似排版，但会有差异）

▲ 关闭分栏后，文章详情页自身可分为左文章、右评论的排版（现已支持，后续会继续优化）

当前我们已按原计划完成了前两步适配工作，现在打开 AppStore 搜索“IT之家”，在 App 详情页已经可以看到“MADE FOR iPhone Duo（设计用于 iPhone Duo）”标记了。

▲ “MADE FOR iPhone Duo（设计用于 iPhone Duo）”专属标记

第三步适配任务目前仍在进行中（第二步和第三步实际是同步进行的），全新的多栏排版已经进入内测，预计未来两个版本内正式上线。这一排版后续也将在安卓、鸿蒙平板等设备中提供。

以上就是IT之家适配 iPhone Duo 的大体过程，当然还有很多的细节有待处理，我们将持续完善。

各位家友，你是更偏爱「列表 + 详情」经典视图，还是宽屏多栏响应式布局？已经拿到真机的老哥老姐们，你觉得视频页、直播页还有哪些观感别扭的地方？都可以在评论区，或是 App 内反馈入口告诉我们，每一条意见我们都会认真审阅。

IT 之家 — MADE FOR iPhone Duo。感谢大家一路陪伴，也欢迎转发给身边正在使用 iPhone Duo 的朋友。

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