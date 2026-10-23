机械革命推出极光 16 Pro 游戏本：酷睿 i7-13645HX + RTX 4050，8799 元

IT之家 10 月 23 日消息，机械革命极光产品线在极光 X 之外又上架了一款极光 16 Pro 游戏本，搭载英特尔酷睿 i7-13645HX 处理器、RTX 4050 独立显卡、16GB 内存、512GB 固态硬盘，京东显示定价 8799 元，首发价暂未公布。

这款机型采用航空级铝镁合金机身，搭配镜面不锈钢 Logo，配备 16 英寸电竞屏，拥有 92% 屏占比、2560×1600 分辨率、180Hz 刷新率、500nits 典型亮度、100% sRGB 色域，平均色准 ΔE<2。

其显卡为 NVIDIA GeForce RTX 4050 笔记本 GPU，配备 6GB 显存，支持 140W 满功耗释放。

该机采用对称式双冰鲨风扇 + 四出风口 + 六根超长导热铜管，搭配相变硅脂；支持双狂暴模式，高能狂暴模式可以让性能狂飙，满足高性能需求；静音狂暴模式可以将噪音控制在 43dB。

其他方面，其键盘采用人体工学设计，1.4mm 舒适键程，0.2mm 微弧面键帽贴合指缝，全区 1600 万色 RGB 背光可调，配备全尺寸方向键；摄像头配备物理防窥开关，支持一键翻转画面，保护隐私；音频搭载 Nahimic 专业音效，提供 360° 虚拟环绕声，支持多段均衡器和语音增强；标配 210W 碳化硅小型电源适配器；内置星界智联 App，支持电脑手机平板无感互联，全平台互通。

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