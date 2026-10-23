东风风神 L8+ 上市：全球首搭天元智驾 T800，限时置换价 12.99 万元起

IT之家 10 月 23 日消息，东风风神 L8+ 车型今晚上市，限时置换价 12.99 万元-15.99 万元。风神 L8+ 全球首搭天元智驾 T800，并配备全球最高 4 挡马赫电混。

IT之家附价格如下：

220KM 卓越版，上市指导价 13.99 万元，限时置换价 12.99 万元

220KM 旗舰版，上市指导价 14.99 万元，限时置换价 13.99 万元

220KM 激光雷达卓越版（700TOPS 算力），上市指导价 15.99 万元，限时置换价 14.99 万元

220KM 激光雷达旗舰版（700TOPS 算力），上市指导价 16.99 万元，限时置换价 15.99 万元

该车尺寸为 4762×1910×1686mm，轴距为 2825mm，提供云绡白、耀夜灰、烟柳银、墨绢黑车色，座舱提供丹霞映雪、琥珀胡桃内饰。

座舱方面，风神 L8+ 搭载内嵌式液晶仪表以及大尺寸悬浮中控屏，并配备了三辐式多功能方向盘。此外，新车还配备了内饰氛围灯、手机无线充电、全景天窗、19 扬声器 WANOS 全景声音响和后排小桌板。

该车搭载英伟达 Thor-U700TOPS 智驾芯片，全球首搭天元智驾 T800，搭配 Momenta R7 世界模型，支持城市 NOA、高速 NOA、乡村 NOA。

动力方面，该车搭载 1.5T 涡轮增压混动专用发动机，拥有 265kW 综合功率，配备 30.3kWh 大电池，220km CLTC 纯电续航、1505km CLTC 综合续航。