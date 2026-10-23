33.5 万元起，2027 款长城坦克 500 汽车正式上市

IT之家 10 月 23 日消息，长城汽车宣布旗下 2027 款坦克 500 正式上市，新车共推出 4 款车型，售价 33.5 万元起，IT之家整理价格信息如下：

2027 款坦克 500 车型 售价（万元） Hi4-T 33.5 Hi4-T 智享版 35.5 3.0T 35.5 Hi4-Z 智享版 37.5

新款坦克 500 新增“丹霞红”车色，取色于中国丹霞地貌亿万年沉积而成的赤壁丹崖，以“沉赤如岩，红而不喧”的暗调质感，演绎不张扬却自带气场的高级感。

该车前脸配备大尺寸前格栅，格栅内部搭载横向镀铬饰条，整车设计灵感取自山川地貌与中国古建筑。侧面配备密辐式轮圈、车顶行李架，车窗边缘设置镀铬饰条，采用传统结构车门把手。

内饰方面，2027 款车型新增全新黑灰配色，以玄黑为底、雅灰铺陈，展现出东方水墨般的虚实层次。车辆搭载 15.6 英寸中控双联屏，配合两侧副驾头枕音响与近场定向发声技术，实现主副驾功能分区、声场独立；全车配有 22 扬声器；带有 NAPPA 真皮座椅，均配备通风、加热、按摩功能。

智能化方面，2027 款坦克 500 带有激光雷达、前向 4D 毫米波雷达在内的 27 个辅助驾驶传感器，搭载 Coffee Pilot 4 辅助驾驶系统，配合 Thor-U 高算力芯片，号称能够精准识别旁侧盲区、路口鬼探头、窄路通行等潜在风险，提前减速预留避险空间。

规格方面，该车长宽高分别为 5078/1934/1905mm，轴距 2850mm；接近角 29°，离去角 24°，最小离地间隙 210mm。车辆提供三种版本动力，其中 Hi4-T 版本搭载 2.0T 发动机 + 单电机 +9HAT 变速箱，系统综合功率 310kW，电池容量 37.1kWh，WLTC 工况纯电续航 110km，匹配非解耦四驱，面向越野场景；Hi4-Z 版本搭载 2.0T 发动机 + 双电机 +3 挡 DHT 变速箱，系统综合功率 635kW，电池容量 59.05kWh，WLTC 工况纯电续航 201km，定位泛越野使用；燃油版搭载 3.0T 涡轮增压发动机 +48V 轻混系统，匹配 9AT 变速箱，最大功率 260kW，峰值扭矩 500N·m。