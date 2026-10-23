谷歌 YouTube、Chrome 推进 AV2 支持，压缩效率较 AV1 提升近 30%

IT之家 10 月 23 日消息，开放媒体联盟（AOMedia）当地时间 10 月 22 日宣布，下一代视频编码标准 AV2 正在浏览器、流媒体平台及开发工具等领域加速推进。

谷歌已展示 Chrome 浏览器播放 AV2 视频的能力，并确认 YouTube 网页版计划最早于 2027 年初开始提供 AV2 视频。

AV2 标准于 2026 年 6 月正式发布，在压缩效率方面较 AV1 提升约 30%，能够在相同码率下提供更高画质，或在维持相近画质的情况下减少带宽占用。

IT之家注：AV2 依然采用免版税的开放标准路线，由谷歌、亚马逊、苹果、英特尔、Meta、Netflix、三星、腾讯等头部企业参与开发。

谷歌已展示 Chrome 中 AV2 视频播放能力，而 YouTube 工程总监 Des Keane 则表示，YouTube 希望通过开放编码格式，在减少播放中断的同时提供更好的画质，并利用 AV2 的多视频能力支持新的观看体验。

AOMedia 公布的数据显示，截至 2026 年 3 月 19 日，按观看时长加权计算，YouTube 视频库中已有超过 90% 的内容支持 AV1。谷歌预计，AV2 将在此基础上进一步提升视频传输效率，并为多路视频同时播放等功能提供支持。

除了常规在线视频播放，AV2 还针对实时通信、沉浸式媒体、更高帧率和 HDR 高动态范围视频进行了优化。其多视频流和多视角支持能力，也有望应用于多摄像机画面、分屏视频以及视频会议等场景。

Netflix 和亚马逊 Prime Video 目前也在评估 AV2。AOMedia 表示，联盟成员正推进编码器和解码器开发、标准符合性测试、性能基准测试、互操作性验证、内容制作工具以及硬件适配等工作。这些环节将影响 AV2 在不同浏览器、终端设备和流媒体平台上的实际部署进度。

此前的 AV1 标准已经在 YouTube 等平台得到应用，但另一项视频编码标准 VVC（H.266）的普及速度相对有限，AV2 最终能否获得更广泛的产业支持，仍有待后续发展验证。

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