美国宇航局调整载人登月方案：SpaceX 星舰改在地球附近对接，蓝色起源减少加注环节

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Ars Technica 今天（10 月 24 日）发布博文，报道称在当地时间 23 日周五举办的新闻发布会上，美国国家航空航天局（NASA）公布“阿耳忒弥斯”（Artemis）登月计划调整方案，仍争取于 2027 年夏季开展近地对接演示，并在 2028 年通过“阿耳忒弥斯 4 号”（Artemis 4）任务实现载人登月。

IT之家援引博文介绍，本次“阿耳忒弥斯”登月计划任务调整的核心是“减负”，美国宇航局不再要求 SpaceX 和蓝色起源两家登月器供应商严格遵循同一套会合路线，通过分别修改两家供应商的任务流程，争取让“阿耳忒弥斯 3 号”在 2027 年先完成地球轨道测试，再由“阿耳忒弥斯 4 号”于 2028 年尝试载人登月。

针对 SpaceX 的星舰方案，美国宇航局调整“猎户座”载人飞船与星舰登月器的对接地点。在此前的方案中，星舰需要前往月球附近的“近直线晕轨道”，在那里与“猎户座”会合。按照新方案，两者改在高地球轨道对接，然后再前往月球。

星舰月球着陆器运行概念图。图源：NASA

报道指出，原来的月球轨道对接要求会增加星舰的能量需求，并带来其他任务困难。但改变会合地点，并没有取消星舰在地球轨道补充推进剂的需求。SpaceX 仍需通过储存推进剂的飞行器和多次加注飞行，为登月器提供足够燃料。

蓝色起源方面，“蓝月亮”（Blue Moon）登月器采取另一条路线：新版任务架构包括四次“新格伦”火箭发射，但不需要飞行器之间进行推进剂转移。

“蓝月亮”月球着陆器运行概念图。图源：NASA

本次调整后拆分任务设计与“在太空中给另一艘飞船加注”这一技术环节。作为对照，星舰方案仍依赖在轨推进剂转移，因此两家公司面临的技术路径和风险并不相同。此外，新方案允许“蓝月亮”与“猎户座”在低月球轨道会合。

与此同时，NASA 正与联合发射联盟合作开发加长版“半人马座 V”上面级，计划配合太空发射系统火箭，让“猎户座”能够抵达低月球轨道。这有望降低“蓝月亮”往返月面的燃料需求，并增加紧急撤离机会。不过，相关能力仍待开发，2028 年登月目前仍是目标，而非确定结果。

美国宇航局正致力于研发和改进半人马座 5 号上面级，以便将猎户座飞船送入近月轨道。图源：美国宇航局