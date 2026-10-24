支付宝官宣适配 iPhone Duo 全场景，支持页面布局自动调整等特性

IT之家 10 月 24 日消息，支付宝官方昨晚发文宣布，已适配 iPhone Duo。

据介绍，在 iPhone Duo 上升级支付宝 App 至最新 12.12.38 版本支持如下功能：

支付宝官方表示：“支付宝适配 iPhone Duo 的每一种生活姿态：展开，生活尽收眼底；折起，钱包随身而行。”

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延伸阅读

iPhone Duo 是苹果推出的首款折叠屏手机，采用书本式折叠设计，配备 7.6 英寸可折叠内屏和 5.4 英寸外屏，均采用超视网膜 XDR 显示屏并支持 ProMotion 自适应刷新率技术。该机搭载 A20 Pro 芯片，支持硬件加速光线追踪，后置 4800 万像素融合式主摄与 4800 万像素融合式超广角镜头，支持最高 4K、120 帧杜比视界视频拍摄；同时没有实体 SIM 卡槽，仅支持 eSIM。

iPhone Duo 于 2026 年 10 月 23 日正式开售，国行起售价为 15999 元，是苹果史上最贵的 iPhone，苹果中国官网显示每位顾客限购 2 部。苹果官方数据显示，该机使用外屏播放视频最长可达 44 小时，使用内屏播放视频最长可达 31 小时。

文中提到的“液态玻璃”对应的是苹果在 iOS 26 中引入的 Liquid Glass 设计语言，被视为自 iOS 7 以来最大的设计更新，为锁定屏幕、主屏幕、控制中心和 App 带来全新设计，系统内的各种 UI 按钮也围绕液态玻璃和圆角设计，可折射光线并通过镜面高光动态响应用户的操作。