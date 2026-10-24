扎克伯格的 AI 新版图：买下 Sundial 让数据分析变成“聊天”那么简单

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 axios 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称马克 · 扎克伯格的 Meta Platforms 公司已收购 AI 数据分析平台 Sundial，而该平台由两名前 Meta 员工创立。

值得注意的是，Sundial 的两位联合创始人均是 Meta（前 Facebook）的资深旧部：首席执行官 Julie Zhuo 曾任 Meta 产品设计副总裁，Chandra Narayanan 则曾担任 Instagram 及红杉资本的数据分析主管。

Sundial 的核心能力，是让企业通过聊天机器人插件，用自然语言向复杂数据提问，并快速获得可执行的分析结论。对于业务团队而言，无需长期等待集中式数据部门支持，即可自行完成数据洞察，从而加快产品迭代、运营决策和 AI 系统监测。

Meta 近年来持续加码数据与 AI 基础设施。今年 7 月，公司任命前营销负责人 Alex Schultz 为首任首席数据官，并组建了名为“Data Analytics Tooling & Agents”（DATA）的新部门，负责描述性分析、实验测试、AI 产品改进以及关键 AI 系统监控。

Schultz 表示，Sundial 并入后，Narayanan 将负责数据分析工具和智能体（AI agents）相关工作。他在 LinkedIn 上称：“AI 实际上带来了几乎无限的洞察需求，我们希望定义 AI 分析的未来。”IT之家附上相关截图如下：