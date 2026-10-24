阿尔法 · 罗密欧首席设计师罗马诺斯：车载大屏几年后就会过时

IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，据英媒 Autocar 报道，阿尔法 · 罗密欧希望通过 Cuorerosso 概念车，摆脱汽车行业不断比拼屏幕大小的风气。该车首席设计师认为，车企没有必要为了更大的屏幕而牺牲内饰设计。

Cuorerosso 于上周的巴黎车展首次亮相，采用溜背式车身设计，展示了家族下一代车型的设计思路。其中一项重要变化，就是简化座舱布局，减少屏幕在内饰中的占比。

在接受采访时，阿尔法 · 罗密欧首席设计师亚历杭德罗 · 梅索内罗-罗马诺斯直言不讳。“不如把屏幕都去掉。我们追求的是留白，坐在车里看看屏幕还不错，但开车时有没有必要看那么多屏幕，我是怀疑的。大家好像都在比谁的屏更大，甚至要精确到厘米。我觉得毫无意义，屏幕越做越大，到头来反而是屏幕决定了仪表台该怎么设计。我认为再过几年，大屏幕会过时，既显得老旧，又会带来额外开销。一旦把某项功能放进屏幕，就不会再把它安排在其他地方，而我更愿意让这些功能留在屏幕之外。”

据IT之家了解，Cuorerosso 重新设计了阿尔法 · 罗密欧经典的炮筒式仪表盘。两块圆形屏幕可以合二为一，仅保留最重要的行车信息。

罗马诺斯认为，分体式仪表能够提供更灵活的显示方式，传统中控屏也因此不再是必需品。例如，两块圆形屏幕可以分别负责导航和车辆仪表信息。“我希望车里有信息娱乐屏，但不想让它一直亮着，所以最好能把它藏起来。我知道很多消费者喜欢大屏，那他们可以选择其他品牌，不必买阿尔法 · 罗密欧了。我相信，还有很多人与我们想法一致，也会喜欢这样的驾驶体验。”

除了仪表盘，Cuorerosso 还采用了名为“Magma”的新式中控台。空调风量、温度等常用功能依然由实体按键、旋钮和开关控制。中控台上方另设有一小块投影显示区域，可通过上方旋钮选择导航、当前播放歌曲等其他功能，再利用带触觉反馈的触控操作进行调整。

梅索内罗-罗马诺斯表示，座舱整个区域“其实都是屏幕”，但不是我们平时见到的那种屏幕。它主要用来配合实体按键操作，只有一部分像手机屏幕那样真正承担显示功能。表面覆盖着一层薄膜，不会显得突兀。需要时可以透过它看到显示内容，不需要时，内容就会隐藏，也可以直接关闭。“我最向往的夜间驾驶体验，就是眼前只有一块亮着红光的炮筒仪表，其他什么都不显示。”