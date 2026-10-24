光刻机巨头 ASML 拟将员工满意度纳入高管薪酬考核，缓解组织重组后的内部不满

IT之家 10 月 24 日消息，光刻机巨头、欧洲市值最高企业 ASML 的 CEO 克里斯托夫 · 富凯准备将自己的薪酬与提振员工士气的目标挂钩。

据《商业内幕》获得的内部备忘录，富凯上周向员工透露，ASML 计划把员工满意度纳入高管薪酬考核，以缓解大规模组织重组引发的不满情绪。

ASML 此前开展了一年一度的员工调查，约 4.4 万名员工中有超过 3.8 万人参与。IT之家获悉，调查结果显示，ASML 用于衡量员工满意度的敬业度指数从去年的 78% 下降至今年的 73.5%。

富凯在备忘录中承认，过去一年，公司经历了“动荡而令人情绪难平”的时期，员工敬业度下降也反映出公司正经历重大变革。为此，ASML 管理团队从调查中选出 6 道问题，组成新的“工作体验指数”，并将其纳入高管薪酬的长期激励计划。

未来几年，该指数将直接影响包括管理委员会成员的高管薪酬。富凯还把加强企业文化、巩固公司价值观列为未来一年的个人工作重点。

新的考核指标涉及员工能否放心表达意见而不必担心遭到报复，以及他们是否信任公司高层。此外，员工还需回答自己是否清楚岗位职责、团队工作是否高效、组织安排是否合理，以及直属经理是否真正关心自己。

ASML 发言人对此回应：“我们认识到，领导者对营造良好的工作环境至关重要。将工作体验指数纳入包括管理委员会成员在内的高管薪酬考核，是我们进一步履行承诺的方式。”

ASML 的组织调整仍在推进，公司希望通过大规模调整组织架构，减少管理层级。今年 1 月，ASML 宣布或将裁减 1700 个岗位，目的是压缩管理层级，将更多精力集中于工程研发，本轮调整的重点是减少管理人员。ASML 后来称，预计裁员人数将少于最初公布的规模。

公司发言人强调，组织调整对于“增强 ASML 为客户开展创新的能力”必不可少，同时承认，改革给员工带来了冲击。

富凯发出内部备忘录几天后，ASML 上调了 2026 年销售额预期，并承诺加快光刻机生产，以满足 AI 热潮带来的强劲需求。

训练和运行 AI 模型离不开先进芯片，而生产先进芯片需要 ASML 的设备。随着 AI 数据中心建设加速，ASML 股价今年已上涨 45%。