利用核聚变技术，美初创公司 Marathon Fusion 宣称实现“水银变黄金”

IT之家 10 月 24 日消息，据外媒 Interesting Engineering 报道，美国旧金山核聚变初创企业 Marathon Fusion 宣称，利用核聚变产生的高能中子实现了“点汞成金”。

该公司于当地时间 21 日宣布，其黄金生产速率达到欧洲核子研究组织（CERN）2025 年纪录的 10 倍。然而，实验成果尚未得到公开的独立验证，Marathon 也没有透露究竟制造了多少黄金。

根据 Marathon 介绍的技术原理，氘氚聚变产生的 14MeV 中子撞击汞-198 后，会使其转化为具有放射性的汞-197。汞-197 的半衰期据称约为 64 小时，随后衰变成金-197，也就是金唯一的稳定同位素。

Marathon 计划将汞放入聚变反应堆的包层，使包层在生产黄金的同时增殖氚，为持续进行的核聚变反应提供燃料。公司早在 2025 年便通过一篇预印本论文提出了该方案，但论文尚未经过同行评议。

2025 年，欧洲核子研究组织公布了 ALICE 实验的产金成果。在大型强子对撞机 4 年的运行过程中，铅离子碰撞产生的金原子核总质量约为 29 皮克。Marathon 声称，自己的产金速率达到这一纪录的 10 倍，却没有解释具体采用了何种比较标准。

无论是黄金总质量、单位时间产生的原子核数量，还是照射时长，公司都没有给出明确答案。

Marathon 还发布了伽马射线能谱图，声称其中可以看到汞-197 和金-197 的特征信号，不过没有公布黄金的实际产量、纯度、回收效率及生产成本。

Marathon 现有反应堆的聚变功率约为 1kW，仅相当于 1GW 的百万分之一。公司通过模型推算的年产黄金最多 2 吨，则需要以尚未建成的吉瓦级聚变设施为基础。

即便能够生产黄金，也不能立即出售。刚生成的材料中还含有放射性同位素，必须经过储存、等待放射性衰变及后续处理。Marathon 的模型据称也考虑了长期储存的需要。在不同假设条件下，估计储存时间约为 7 至 18 年。

除了黄金，Marathon 还声称利用聚变中子照射锌，制造出铜-64 和铜-67。不过，要充分确认这项成果，仍需取得直接的一手资料。铜-64 和铜-67 可用于癌症影像诊断和靶向放射治疗。医疗领域已经存在实际需求，即使产量不大，也能获得较高的市场价格。

Marathon 成立于 2023 年，次年完成了一轮 590 万美元（IT之家注：现汇率约合 3,944.1 万元人民币）的种子轮融资。目前，Marathon 正在旧金山建造一座紧凑型聚变反应堆，力争创下功率密度纪录。除聚变设备研发外，公司还将中子利用和同位素生产列为业务方向，长期目标则是实现大规模核聚变发电，并向电网供电。