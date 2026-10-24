网络安全“隐形基石”升级：OpenSSL 4.1 发布，实时音 / 视频和游戏传输更安全

IT之家 10 月 24 日消息，开源加密基础库 OpenSSL 项目昨日（10 月 23 日）更新至 4.1 版本。作为保障全球网络通信安全的关键组件，此次更新带来了多项重要功能与性能改进，其中最受关注的是支持 DTLS 1.3 协议。

IT之家注：OpenSSL 是一个开源的密码学工具库和命令行工具集，为网络通信提供加密、身份认证和数据完整性保护。它最广为人知的用途，是让网站通过 HTTPS 安全传输数据，用户在浏览器地址栏上看到的“锁”图标，背后通常就有 OpenSSL 或类似加密库在工作。

在最新 OpenSSL 4.1 版本中，主要新增支持数据报传输层安全协议（DTLS）1.3。该协议主要用于 UDP 等数据报通信场景。不同于 TCP 方式，UDP 数据包可能出现乱序、丢失或重复，因此 DTLS 需要在不依赖可靠连接的情况下提供类似 TLS 的加密保护。

OpenSSL 4.1 引入的 DTLS 1.3 基于 TLS 1.3 的安全机制，进一步现代化了该协议，有助于提升实时音视频、游戏、物联网设备及低延迟应用的数据传输安全。

该版本实现了 RFC 8701 定义的 GREASE 机制。它通过在协议协商中插入“无意义”的随机值，防止实现方对固定参数产生过度依赖，从而降低未来新增协议扩展时的兼容性风险。

在后量子加密方面，OpenSSL 4.1 也进行了针对性优化。新版为 PPC64LE 架构上的 ML-DSA 和 ML-KEM 算法引入了优化的数论变换运算，并在 x86-64 处理器上加快 ML-DSA 运算速度；还新增了面向 ML-DSA 的 AVX-512 优化 SHAKE x4 操作，以及用于 AES-CBC 解密的 AVX-512 与 VAES 优化。

API 层面，SSL 监听器 API 新增 DTLS 支持，并加入 IKEv2 密钥派生函数支持；OpenSSL 4.1 还初步支持 Elbrus2000 处理器架构。不过，新版也移除了 Windows CE、Itanium 架构的构建目标，并调整了椭圆曲线相关配置选项，开发者在升级前需检查依赖和构建脚本。