宇航员的福音：太空眼药水贴片问世，失重也能精准给药

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 NewsAlts 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称韩国科学技术院（KAIST）携手首尔大学盆唐医院研究团队，近日开发出一款可穿戴微流控眼药贴片，可在几乎失重的太空环境中帮助宇航员自行、精准地滴入眼药水。

该研究由 KAIST 的 Ki-Hun Jeong 教授领导，相关成果已发表于《传感器与执行器 B：化学》（Sensors and Actuators B: Chemical.）上。

图源：KAIST

这款贴片约拇指指甲大小，主要由柔性生物相容聚合物制成，可贴在眼睛旁边。其内部设有三个由微通道相连的腔室，分别容纳预湿润的织物、由维生素 C（抗坏血酸）和小苏打组成的发泡剂，以及约 20 微升的眼药水。

使用者只需按压贴片上的启动区域，水便会进入发泡剂腔室，触发化学反应并生成二氧化碳气体。过滤器阻止泡沫和液体进入药液腔，但允许气体压力通过，从而将眼药水沿微通道推送至眼角，完成给药。整个过程不需要电力、外部泵，也不依赖使用者仰头或重力作用。

研究团队表示，在改变重力方向的地面实验中，贴片均能保持较稳定的释药性能；人体测试也显示，其给药效果与传统滴眼液方式相近。不过，该贴片尚未在真正的太空或模拟微重力环境中验证，实际应用仍需进一步测试。

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