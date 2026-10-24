MOD 社区立功：英特尔 Arc XMX 内核非官方移植 AMD FSR 4.1.2

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称 OptiScaler MOD 社区已将 AMD 最新的 FSR 4.1.2 神经网络超分辨率模型移植至 Intel Arc 显卡，并借助 Arc 的 XMX 矩阵加速核心实现硬件加速。
本次非官方移植针对 Intel XMX 硬件，重点优化 FSR 4 INT8 DLL。相比依赖通用着色器运行，XMX 加速能显著降低超分耗时，让 AMD 的 AI 超分技术在 Intel 平台上更接近原生体验。
社区基准测试显示，在 Intel Arc A770 上以 1080p、Quality 模式运行《巫师 3：狂猎重制版》时，FSR 4.1.2 Lite 的平均帧率为 101.5 FPS，超分耗时 0.75 毫秒；原生 XeSS SR 为 101.1 FPS、0.84 毫秒。IT之家附上相关截图如下：
超分辨率方案
|平均帧率
|超分耗时
|FSR 4.1.2 Lite（XMX 加速）
|101.5 FPS
|0.75 毫秒
|FSR 4.1.2（XMX 加速）
|98.6 FPS
|1.11 毫秒
|FSR 4.0.2（XMX 加速）
|98.0 FPS
|1.17 毫秒
|FSR 4.0.2 XMX（修改版）
|97.2 FPS
|1.18 毫秒
|Intel XeSS SR（XMX 加速）
|101.1 FPS
|0.84 毫秒
在 Arc B580 上运行《光与影：33 号远征队》的 Balanced 模式时，FSR 4.1.2 Lite 耗时约 0.59 毫秒，几乎追平 XeSS SR 的 0.58 毫秒。
超分辨率方案
|超分耗时
|FSR 4.1.2 Lite（XMX 加速）
|约 0.59 毫秒
|FSR 4.1.2（XMX 加速）
|约 0.85 毫秒
|FSR 4.0.2（XMX 加速）
|约 0.87 毫秒
|FSR 4.0.2 Fixed（XMX 加速）
|约 0.88 毫秒
|Intel XeSS SR（XMX 加速）
|约 0.58 毫秒