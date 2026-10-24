MOD 社区立功：英特尔 Arc XMX 内核非官方移植 AMD FSR 4.1.2

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称 OptiScaler MOD 社区已将 AMD 最新的 FSR 4.1.2 神经网络超分辨率模型移植至 Intel Arc 显卡，并借助 Arc 的 XMX 矩阵加速核心实现硬件加速。

本次非官方移植针对 Intel XMX 硬件，重点优化 FSR 4 INT8 DLL。相比依赖通用着色器运行，XMX 加速能显著降低超分耗时，让 AMD 的 AI 超分技术在 Intel 平台上更接近原生体验。

社区基准测试显示，在 Intel Arc A770 上以 1080p、Quality 模式运行《巫师 3：狂猎重制版》时，FSR 4.1.2 Lite 的平均帧率为 101.5 FPS，超分耗时 0.75 毫秒；原生 XeSS SR 为 101.1 FPS、0.84 毫秒。IT之家附上相关截图如下：

FSR 4.1.2 Lite 的平均帧率为 101.5 FPS，超分耗时 0.75 毫秒

原生 XeSS SR 为 101.1 FPS、0.84 毫秒

超分辨率方案 平均帧率 超分耗时 FSR 4.1.2 Lite（XMX 加速） 101.5 FPS 0.75 毫秒 FSR 4.1.2（XMX 加速） 98.6 FPS 1.11 毫秒 FSR 4.0.2（XMX 加速） 98.0 FPS 1.17 毫秒 FSR 4.0.2 XMX（修改版） 97.2 FPS 1.18 毫秒 Intel XeSS SR（XMX 加速） 101.1 FPS 0.84 毫秒

在 Arc B580 上运行《光与影：33 号远征队》的 Balanced 模式时，FSR 4.1.2 Lite 耗时约 0.59 毫秒，几乎追平 XeSS SR 的 0.58 毫秒。

FSR 4.1.2 Lite 耗时约 0.59 毫秒

原生 XeSS SR 为 0.58 毫秒