少量账号发送疑似色情引流信息，企业微信安全团队公告确认为某第三方外挂软件服务被攻破所致

IT之家 10 月 24 日消息，针对少量企业微信账号向客户发送疑似色情引流信息一事，企业微信安全团队今日发布公告，称经安全团队排查，确认为某第三方外挂软件服务被攻破，导致使用该外挂服务的账号受到影响。我们已将受影响的账号强制下线，并封禁相关引流链接。

企业微信安全团队表示，以“账号多开”、“群控”等为噱头的外挂软件，存在巨大的安全隐患和隐私风险。使用此类服务，可能导致账号被他人操控、企业数据和客户信息泄露，危及企业正常经营，损害客户权益。企业微信还将进一步加大对外挂软件的打击力度：

一、持续排查和清理外挂软件。 加强对篡改客户端、绕过平台安全机制及使用限制等外挂行为的识别和处置，持续打击外挂软件及其开发、销售行为，并依法追究相关主体的责任。

二、严肃处理使用外挂的违规行为。对使用外挂软件的账号，企业微信将依据平台相关协议和规范，视违规情节采取相应处理措施。请正在使用外挂的企业和用户立即停用相关软件及服务，排查账号安全隐患，避免企业经营和客户服务受到进一步影响。

IT之家附公告原文如下：

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