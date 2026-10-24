独特形态全键盘手机 Brax Wink 亮相：主打一键保护隐私和模块化设计

IT之家 10 月 24 日消息，现如今的模块化手机大多主打硬件可更换、维修方便，Brax 则为即将推出的新机选择了另一条路线：将隐私保护放在首位。

Brax Wink 采用类似黑莓手机的直板设计，上方是一块 4 英寸 OLED 屏幕，下方配备实体全键盘。键盘模块可以拆卸，用户也能将其替换为额外的电池模块。

Wink 搭载基于 Android 开发的 BraxOS 操作系统，移除了谷歌服务。用户无需谷歌账号即可使用，系统也不会为了收集分析数据或投放广告而追踪使用行为。BraxOS 完全开源，任何人都可以通过 GitHub 审查源代码。

机身侧面还设有实体隐私开关，可以关闭整部手机的移动网络、麦克风、摄像头、定位和传感器等功能。

Brax 还为自家设备提供专属的端到端加密通话及短信服务，声称任何人都无法读取通过该服务传输的通信内容。

用户也可以切换至纯数据模式，屏蔽普通电话和短信，仅保留网络语音通话及即时通信功能。

Wink 还支持在特定情况下自动清除手机数据：输入胁迫密码、连续多次解锁失败、每次重新启动设备。

新机搭载联发科 MT8875 八核处理器，配备 8GB 运行内存和 128GB 存储空间，支持通过 microSD 卡扩展最高 1TB 存储空间。

Wink 的机身厚度达到 10mm，比多数主流手机略厚，另有 3.5mm 耳机接口和单颗 5000 万像素后置摄像头，软件更新承诺持续至 2032 年。

由于没有前置摄像头，Wink 无法进行视频通话。手机也不支持指纹识别，每次解锁都需要输入密码或 PIN 码。

新机预计零售价为 700 美元（IT之家注：现汇率约合 4,679 元人民币），首批产品计划于 2027 年 7 月交付，目前可一次性支付 449 美元（现汇率约合 3,002 元人民币）预订。

消费者也可以先付 30 美元（现汇率约合 200.5 元人民币）订金，第二批产品预计 2027 年 9 月交付，总价将提高至 550 美元（现汇率约合 3,677 元人民币）。

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