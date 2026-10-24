北京警方打掉多个虚假“名画销售直播间”，诈骗团伙将成本仅几元的打印画包装成价值几十万元的名家真迹

IT之家 10 月 24 日消息，据央视新闻报道，近期北京警方连续打掉多个诈骗团伙窝点，相应诈骗团伙在直播间将成本仅几元的打印画包装成价值几十万元的名家真迹，通过伪造身份合影，利用话术欺骗消费者购买赝品。

据报道，相应诈骗团伙主播冒充“拍卖行董事长”“博物馆馆长”，编造各种谎言吸引消费者，并利用 P 图、AI 生成等手段伪造与画家的合影、画展经历，悬挂虚假博物馆牌匾作为直播间背景，以销售赝品打印画。

在直播过程中，诈骗团伙主播频繁强调货源稀缺，助播配合烘托抢购氛围，催促冲动下单，甚至在线下雇托假扮竞拍者制造火热假象。主播还使用“内部回流”“请勿外传”“官网备案”“假一赔十”等虚假承诺，把几元成本的产品说成价值几十万甚至上百万的藏品，然而这些打印画本身质量粗糙低劣，肉眼即可辨认“没有画的痕迹，明显是一张纸上印出来的”。

除此之外，相应诈骗团伙还会使用诱导买家取消平台订单，通过微信或转账私下交易，以规避平台监管和退赔机制。

IT之家参考通报获悉，例如北京市房山区人民法院近日便依法审结了一起类似案件。在直播间里，主播自称某拍卖行董事长兼艺术博物馆馆长，民众花小钱可以买到价值几十万甚至上百万的著名艺术家字画。被害人王女士下单后去做鉴定发现是假画，于是报警。民警当场起获假冒名家字画 3000 余幅，伪造名家人名章、鉴定机构印章等 10 余枚，涉案价值 200 余万元。

警方强调，名家书画作品行情相对透明，远低于市场价的“捡漏藏品”风险极高。交易时留存好直播录屏、聊天记录、订单凭证。一旦发现上当受骗，及时报警。

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