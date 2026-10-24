九号公司与米其林签署战略合作，店内将提供两轮轮胎销售等服务

IT之家 10 月 24 日消息，10 月 23 日，九号公司与全球轮胎巨头米其林在常州举行了战略合作签约仪式，双方将围绕整车原配配套、两轮电动车轮胎研发、售后替换及线下服务网络共建等多个维度展开协同创新。

根据双方签署的战略合作框架协议，九号与米其林将在电动两轮车整车原配轮胎领域开展深度合作，推动高端轮胎技术面向电动两轮需求的持续优化与迭代，进一步提升车辆抓地表现、耐磨性能及骑行静谧性。同时，双方还将联合开展轮胎技术测试，针对海内外不同市场的道路及使用工况，持续优化产品适配性能，共同探索下一代产品体验。

IT之家注意到，本次合作一大亮点，是双方将在九号综合服务中心内设立米其林品牌专区。依托九号覆盖全国的综合服务网点，店内将提供米其林两轮轮胎销售、拆装、胎压检测、磨损检查等全套专业服务。用户到店保养九号车辆时，可同步完成轮胎相关检测与更换，实现整车维保 + 轮胎服务一体化，一改过去两轮车轮胎服务分散、专业度参差不齐的痛点。

据官方透露，过去两轮车品牌与轮胎厂商合作大多局限于产品供货，九号与米其林的合作跳出单纯供货模式，实现“产品研发 + 原厂配套 + 线下门店服务”一体化协同。一方面通过联合研发，从出厂端提升轮胎与整车匹配度；另一方面借助店内米其林品牌专区，把专业轮胎服务嵌入九号自有服务体系，构建闭环服务生态。